Estos son los motivos por los que el BNG rechazó entrar en el gobierno de Vilagarcía

La falta de confianza hacia el Partido Socialista fue el detonante por el que el BNG rechazó la posibilidad de formar el gobierno de coalición. Aunque se llegó a un acuerdo para que Alberto Varela y su grupo repitan mandato, en este caso en minoría, habrá reuniones próximamente para tratar temas tan polémicos como la liberación de concejales.

Tras anunciar Alberto Varela el fin de las negociaciones con el BNG para gobernar en minoría, los nacionalistas, encabezados por Rosa Abuín y Xabier Rodríguez Paz, quisieron dar su versión de los hechos tras cuatro reuniones celebradas para un pacto de gobierno que no fructificó.

“Ciertamente hubo distintos ofrecimientos, pero no terminó de haber ‘feeling’ y confianza por parte del BNG en que esa posible participación fuera realmente satisfactoria. Le dimos la Alcaldía al Partido Socialista por coherencia política, ya que fuimos consecuentes con las palabras de no facilitar nada al Partido Popular”, subrayó Rodríguez Paz.

Sin embargo, Rodríguez realizó un trayecto por los encuentros que tuvo con el actual alcalde y en el que puso en valor la responsabilidad de un entendimiento entre partidos del mismo bloque y la negativa a facilitar un mandato del Partido Popular. “Las izquierdas nos tenemos que entender, por lo tanto han sido un punto y aparte en unas reuniones que se caracterizaron por la cordialidad y el buen entendimiento, a pesar de posturas discrepantes”, destacó Rodríguez.

Asimismo, ambas formaciones se verán próximamente las caras para dirimir las áreas del Concello y quiénes las ocuparán en un Pleno de organización marcado por las prisas ya que el plazo termina el 17 de julio. “A diferencia del mandato anterior, tendrán que reorganizar las áreas de gobierno con esos nueve concejales. Entiendo que habrá que modificar concejalías y gestiones. Veremos cómo lo hacen”, relató.

Con todo, desde el BNG apelan a que durante este mandato muden muchas cosas y se escuche a la ciudadanía tras su paso por las urnas. “Nos decantamos por ser una fuerza de oposición que va a hacer una función de control de gobierno como demanda la ciudadanía y de fiscalización durante estos cuatro años. Esperemos que Alberto Varela capte el mensaje de los vilagarcianos. Tiene cuatro años por delante para demostrarnos que se puede confiar en él”, añadió.

Desde la formación política continuarán con la misma hoja de ruta e intentando que se cumplan sus demandas. “Vamos a hacer el trabajo que le prometimos a los colectivos en campaña e intentaremos que sus demandas vayan a buen puerto. Trabajaremos conjuntamente, pero no quiere decir que al no entrar en el gobierno no se cambie la situación. Se pueden dar todo tipo de circunstancias, pero el BNG va a hacer su política”.

Liberaciones y urbanismo

Dos de las grandes controversias que ha generado el mandato de Varela han sido la liberación de determinados concejales y en materia de urbanismo.

En el primer punto, se abordará próximamente para conocer cuántas liberaciones habrá. “En la propuesta nos invitó a tomar decisiones rápidas porque tenían una serie de concejales que hasta ahora estaban liberados y que querían conocer cuál podía ser su futuro. Fue lo único que entró a colación. Querían cerrar todo cuanto antes para ver el futuro de su gabinete”, relató Rodríguez Paz.

A partir de ahí, esperarán noticias y cómo se desarrollan los hechos. Lo cierto es que la postura acerca de las liberaciones, “también será consultada a las bases del partido”.

En lo que atañe a urbanismo, los nacionalistas vigilarán muy de cerca los movimientos del equipo de gobierno. “Lo fiscalizaremos. Hay una Gerencia de Urbanismo en la que nosotros vamos a estar, ya que tenemos derecho. Desde esta posición las posturas que veamos que van encaminadas hacia lo que quiere el Partido Socialista, evidentemente lo denunciaremos”, advirtió Abuín.

Retos

Ante esta nueva etapa que se abre en el BNG, la negativa a participar en organismos ha sido clara.“No tenemos ninguna idea de estar en algún organismo. Vamos a trabajar para llevar a cabo las demandas de la ciudadanía. Hay algunos espacios en los que el BNG, como oposición, tiene representatividad”, avanzaron.

Un modelo que pasa por la experiencia de los jóvenes candidatos de la lista en entidades municipales. “Intentaremos aprovechar estas entidades vinculadas al municipio para darle trabajo y experiencia a las personas jóvenes que forman parte de nuestra candidatura. Hay gente vinculada al mundo del feminismo, del deporte, y ahí tienen que coger experiencia política”, avanzaron ambos.