El puente de los niños llamados Alberto

Pontearnelas es uno de los corazones de O Salnes. Pequeño lugar atravesado por el río Umia y a caballo entre los municipios de Ribadumia, Cambados y Vilanova, es el punto por donde se cruzaba el río Umia desde tiempos inmemoriales gracias a un pequeño viaducto construido en la Edad Media, pero remodelado en el siglo XVI, bajo el mandato de Felipe II. Así se puede leer en una inscripción que todavía existe en el lado ribadumiense y que sirve para confirmar la importancia de este puente como vía de comunicación para el transporte de mercancías entre la costas y el interior de la comarca, permitiendo superar el cauce del río Umia.

El puente de os Padriños o de Os Albertes, permanecía convertido en semipeatonal hasta que el colapsó el moderno de Santa Marta y, de la noche a la mañana, ha tenido que asumir el paso de 3.000 vehículos diarios y volver a ser clave en las comunicaciones de la comarca. Pero este puente guarda una de las leyendas más antiguas de la comarca y que tiene que ver con los ritos de fertilidad.

Según cuenta la leyenda, cuando una mujer quería tener un hijo, se dirigía al puente con su familia, llevando consigo una cesta de comida. La comitiva tenía la función de vigilar que el puente no fuese cruzado por ninguna mujer o animal y en silencio esperar a que apareciese algún forastero. Este debía bautizar a la mujer vertiendo agua del Río Umia sobre su cabeza, vientre y escote. A continuación la mujer y la comitiva que la acompaña debe ofrecerle y compartir con el hombre una cena allí mismo y al terminar todos ellos deben arrojar desde el puente y por encima de sus cabezas la vajilla utilizada para la cena. Si el embarazo llega a buen término, ese hombre deberá ser el padrino del niño o niña que nazca y llevara el nombre de Alberto o Alberta en honor al santo que se encuentra en el cruceiro situado en el puente. Ese cruceiro se encuentra hoy bastante deteriorado y la tradición también exigía que la vajilla, utilizada en la cena que tenía lugar tras el bautizo, se tirara por los comensales de espaldas al río, por encima de sus cabezas.

Para aquellas mujeres que habían tenido un aborto, existía otro ritual en el que también se custodiaba el puente. A la medianoche del día anterior a dar a luz, el primero que, como era la costumbre, cruzara el puente, sería el padrino de Alberto o Berta.

No existe constancia de la celebración de este ritual desde hace décadas, pero si está suficientemente referenciada desde hace siglos, no solo en Pontearnelas, sino también en otros puntos de la provincia, como en el puente romano sobre el río Bermaña de Caldas de Reis, en Cuntis en el puente do Ramo o en Mondariz en el puente Cernadela.

A mayores de las leyendas, el puente sigue contemplando el lento paso del río Umia en su tramo final, poco antes de enfilar hacia su desembocadura. Por él pasan los peregrinos que recorren la Variante Espiritual, que llegan a Pontearnelas después de recorrer más de cinco kilómetros por el margen del río Umia.

Desde el pasado mes de abril, el puente ha vuelto a ser clave para la PO-300, una carretera autonómica que es vital para articular el interior de la comarca de O Salnés y sus comunicaciones con la costa. No en vano, desde el puente de Os Padriños se puede acceder, por diferentes viales, a Vilagarcía, Vilanova o Cambados.

El constante paso de vehículos ya está dejando sus huellas en la calzada del puente, que ha visto como comienza a hundirse gran parte del empedrado que se colocó hace 16 años, cuando la construcción del puente de Santa Marta parecía “jubilar” de sus funciones al puente de Os Padriños. Lo que se mantiene intacta es la estructura del puente, que está soportando sin problemas el paso de un gran número de vehículos pesados.