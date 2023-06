Que Vilagarcía siempre ha sido una localidad íntimamente vinculada al deporte es algo que muy pocos podrían poner en duda. Esa es una de las razones que llevó a Luis Hombreiro a desarrollar una campaña pionera de colaboración con los clubes para erradicar cualquier atisbo de conducta improcedente en ese ámbito. La iniciativa ya está en marcha y, aunque con mucho camino por recorrer todavía, ya es tiempo de evaluaciones por parte del Inspector Jefe de la Policía Nacional en la ciudad.

– Han iniciado una campaña en Vilagarcía sobre la intolerancia en el deporte. Usted dirá.

– La Policía Nacional tiene un área que se llama Participación Ciudadana. Dentro de ella se engloban muchas cosas. Desde los planes para ir a los colegios a dar charlas sobre diferentes problemáticas. Hay también apartados para otros aspectos como la protección de colectivos vulnerables, planes de seguridad para los mayores… Y hay también un área para trabajar todo lo que se refiere a delitos de odio. Y además, aquí en Vilagarcía, estuvimos potenciando un poco la Participación Ciudadana y se nos ocurrió la posibilidad de hacer en el deporte base una especie de programa de sensibilización partiendo de la colaboración con los clubes.

– ¿Cómo se desarrolla esa iniciativa?

– En base a tres grandes apartados. Primero, con el contacto directo con los clubes que han querido participar de cualquier deporte. Nos reunimos con sus responsables para establecer un canal directo de comunicación. Segundo, esos clubes nos facilitaban la difusión de una serie de mensajes. Están colaborando para no aceptar cualquier tipo de actitud intolerante en un recinto deportivo, pero transmitiéndolo también, tercero, a los padres, a los niños y a sus entrenadores.

– ¿En el caso de detectar una actitud intolerante cuál sería el siguiente paso?

– Si se detecta se hace que el club no sea el que directamente se implique en la solución de la conducta. Esos canales de comunicación nos permiten a nosotros comprobar, con presencia uniformada o presencia de paisano, y luego dar la solución a esa conducta. A veces es una solución preventiva que no requiere ninguna otra acción. Muchas veces la detección de personas que mantienen una actitud intolerante es básica en materia de prevención porque si se detecta de manera temprana, igual te evitas el tener un grupo ultra dentro de 15 años.

– ¿Cómo nació el programa?

– Pues viendo un día en la televisión una pelea entre padres de un equipo de niños. Es algo tan indignante ver eso, pero por otro lado hay que reflexionar sobre el origen que hace que eso llegue a ocurrir. Pensamos que esa es la clave de nuestro trabajo. Detectar el origen de un problema. Para eso hay que actuar de manera preventiva. Marcar una línea antes de que todo para que todos los que conforman el club colaboren y nos comuniquen, de manera privada, cualquier atisbo de problema. Si lo primero que pone el club en el grupo de Whatsapp al empezar una temporada que no se toleran actitudes violentas ya estás marcando una línea.

"Hay que reflexionar siempre sobre el origen que hace que algo llegue a ocurrir"

– Es que son muchas las familias vinculadas al deporte. No es una labor social menor, ni mucho menos.

– Por supuesto, los niños pasan muchísimas horas a la semana vinculados al deporte, igual que a los colegios, pero en los colegios ya hay muchos protocolos de actuación, pero no en los clubes. Hay es donde tenemos que actuar. Nos pareció una iniciativa buena, lo transmitimos a la Jefatura Provincial que le pareció una buena idea y la Jefatura Superior es la que os permitió poner en marcha el proyecto piloto en Vilagarcía. Lo bueno es que ya se nos ha informado que la intención es la de desarrollarlo también en otros puntos de Galicia. Tenemos muchas más iniciativas, pero esto es solo el inicio.

– ¿Y cuál fue el motivo para iniciar el programa en Vilagarcía?

– Pensamos que era una cuestión que no se había trabajado nunca a nivel policial y el dar consejos como policía siempre tiene el plus como imagen y la presencia que tenemos entre la población. Se nos ocurrió hacer un censo de todos los clubes, los llamamos y simplemente trasladar estos mensajes. Tanto los dos funcionarios que estamos en Participación Ciudadana, como yo, tenemos hijos en el deporte base. Veíamos esta posibilidad tanto desde la perspectiva policial como de padres. A veces se necesita dar ese mensaje para dejar claro que el deporte no es violencia y lo que no se puede hacer. Es ocio, salud y educación en valores. Hablamos de escuelas deportivas y el respeto debe ser absoluto.

– ¿Queda mucho que reflexionar en cuanto a actitudes parece?

– Por supuesto. Sobre todo, cuando vuelves a bajar las pulsaciones, se pueden matizar muchas actitudes.

– ¿Se ha vuelto más intolerante el deporte?

– Lo que creo es que, en la propia sociedad, comportamientos que antes se veían como normales en la actualidad ya no lo son. La sociedad da un paso hacia adelante, e igual que hemos avanzado en otras áreas, hay que hacerlo en la competición. La diversidad que hay en el deporte no es motivo para insultar, pero no nos olvidemos de la diversión, la salud y el respeto que es lo que debe imperar. Luego ya vendrá el ganar o perder.

"En los colegios ya hay muchos protocolos de actuación ante determinados casos, pero no en los clubes"

– ¿Qué tal ha sido la respuesta de los clubes?

– Fabulosa. Ha habido alguno que incluso nos ha ayudado mucho a la hora de lanzar los primeros mensajes en sus redes. También hicimos una pequeña campaña de difusión con carteles que diseñamos aquí y los representantes de los clubes los han puesto en sus instalaciones habituales. Carteles, además, en varios idiomas con un mensaje claro “No estás solo”. Decíamos a los clubes que insistiesen en ese mensaje. Fueron siempre partidarios de llevar a cabo el programa. Incluso algún club nos ha trasladado un decálogo y lo vamos a revisar para hacerlo una cuestión común. Buscar la fórmula de organizar una actividad deportiva para dar premio o reconocimiento incluso más allá de lo meramente deportivo.

– ¿Qué papel le adjudican al entrenador en este propósito?

– Un papel protagonista. Porque además de ser entrenador, antes de nada, es educador. Es una figura que puede percibir cualquier cambio de conducta en un niño. Eso nos puede llevar a detectar un problema que no tiene porque haber surgido en el ámbito del equipo, porque también puede venir de fuera.

– Existen indicios evidentes para poder determinar un caso de acoso en el deporte.

– Muchas veces el cambio de comportamiento y de actitud. A partir de ahí, esa información te puede ayudar a detectar y a valorar si es algo que debes trasladar como problema. En ocasiones alguna de esas informaciones nos ha permitido hacer de enlace con el entorno o el centro educativo del menor para actuar en consecuencia. Todo con afán de prevención para no hacer crecer determinadas actitudes. Nunca se puede justificar ningún tipo de violencia, ni verbal ni física, pero es muy difícil que resulte indiferente que estén insultando a tu hijo por la razón que sea. Eso tiene una chispa y de ahí que lo importante es detectar las conductas antes de que se produzca nada. Se puede sancionar con multas muy severas, también se puede trabajar en la prevención advirtiendo. Ese tipo de cuestiones hace que determinado tipo de gente no arrastre a otras, que también suele ser una consecuencia derivada.

– ¿Es el deporte de Vilagarcía un espacio con mucha problemática?

– Todo lo contrario. Es un escenario y un momento ideal para trabajar en prevención. Aquí se organizan también grandes torneos y el comportamiento siempre es excepcional, pero hay que seguir trabajando en materia de concienciación. Yo he estado trabajando en una gran ciudad con un hijo jugando en un club de allí, y venía acostumbrado de una problemática de insultos y malas actitudes que aquí no existe. Aquí está genial, dentro de una generalidad, y eso me agrada muchísimo.

"El entrenador es una figura que puede detectar cualquier cambio de conducta"

– ¿Qué lugar ocupa la familia en ese trabajo de concienciación?

– Clave. En la charla que convocamos también estaban invitados y los mensajes trasladados desde los clubes han llegado a todos. A los padres por supuesto que también, porque también, buscamos que, a esos padres conflictivos, se queden aislados en sus conductas y que nadie le baile el agua. No se le pueden reír las gracias a nadie.

– ¿Es el deporte un lugar más propicio que otros para que surjan conductas intolerantes?

– No. Yo siempre he competido en artes marciales desde los 7 años y nunca vi a mis padres insultar ni a otros padres tampoco. En mi vida vi un problema. Es muy triste que pasen este tipo de problemas. Es cierto que en el fútbol se ha llegado incluso a interiorizar que se pueda decir de todo y no pase nada. Esto no puede ser. Un ejemplo de deporte duro es el rugby y no hay ese tipo de problemas.

– Otro tema es la aparición y el mal uso de las redes sociales a la hora de fomentar las malas conductas.

– Las redes sociales son el reflejo más moderno de la comunicación de siempre, pero con el añadido de la inmediatez. Y, en ocasiones, también dan el anonimato. Eso puede ser un problema, pero la atención mayor no hay que ponerla en quien manda el mensaje de odio, el problema es de quien sigue ese mensaje. Si logramos que toda una familia deportiva de un club no quiera participar en este tipo de conducta habremos conseguido el objetivo. Así se aislará, actitudinalmente hablando. Así es como se avanza, rechazando expresiones y conductas impropias. La sociedad avanza en base a la reflexión y esto es un trabajo de mirar hacia el futuro.

“Ese niño que ahora insultas puede ser mañana el médico te salve la vida”

– Los hay también que dicen que, en algunos casos, la sociedad tiene ahora la piel demasiado fina para según qué cuestiones.

– En eso entramos en un análisis complejo. Tienes que evaluar no solo el aspecto social, sino el contexto histórico. Hace 30 años pasaba que determinadas cuestiones parecían normales o se tenía la piel gruesa o plantearse si determinadas cosas hay que aguantarlas. Es una reflexión a hacer. Desde una opinión profesional, no es tener la piel fina. Cada sociedad también es diferente. En el caso del deporte de élite, Caso Vinicius por ejemplo, ya hay que analizar muchas otras cuestiones. En el deporte base hay muchas cosas que no se pueden tolerar ni aguantar. Y es que, además, a ese niño que ahora insultas por la razón que sea, mañana puede ser el médico que te salve la vida. Eso para empezar. Lo que hay es que tener valores a la hora de no aceptar malas conductas. Esto no está ideado para el deporte de élite. Nuestro programa ha surgido de cero, sin financiación, pero sí con el apoyo absoluto de los clubes. Tener cercanía es clave para conocer y actuar contra cualquier problema.

“Tener cercanía con los clubes es clave para actuar contra cualquier problema”

– ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando se detecta una conducta irracional?

– Si hablamos de niños hay que canalizarlo a través de padres y club. El club sí que puede decirle a un niño su mal hacer y aplicarle una norma disciplinaria en aras de una corrección. Por ejemplo, dejarle dos partidos sin jugar. En el caso de los adultos hay unas multas por la Ley del Deporte. Si eso excede, y se considera un delito de odio, puede conllevar incluso una detención. Depende de los niveles. Habría que valuar el caso porque es una cuestión gradual en la que incluso entran las federaciones y la Ley del Deporte.

– ¿Y cuándo las conductas son hacia un acoso o un bullying entre niños?

– Eso se puede tramitar incluso a nivel penal, pero nunca aparece un bulllying de cero a cien. Eso se detecta. Igual que un profesor puede ver que algo está pasando con la conducta de un niño, y hay que estudiarlo, lo mismo en el deporte. Lo que se pretende es parar un tema lo antes posible porque es mucho más sencillo en cuanto a la solución. Al igual que eso se trabaja en los colegios, también tenemos que iniciar eso en todo lo que llamamos escuelas deportivas, que son escuelas de valores. El entrenador educa desde el respeto. Y el canal de comunicación con nosotros, entendemos, que es una ayuda importantísima. No se puede dejar correr nada.

“El deporte es un reflejo de lo que es la vida y para nosotros es una responsabidad enorme”

– Asumen ustedes con esta campaña pionera un papel activo en la mejor convivencia posible dentro del deporte.

– Nosotros podemos hacer el enlace para detectar lo que pueda estar pasando. El deporte es un reflejo de lo que es la vida y es una responsabilidad enorme, para nosotros como profesionales y para las familias, porque es algo de lo que nos beneficiaremos todos como sociedad.

– Hablamos de muchas escuelas, pero nunca se habla de una escuela de padres.

– Te compro el producto. Nuestros mensajes también van a todos, padres incluidos. Es muy importante escuchar opiniones. Entre las cosas que queremos implantar es poder ir club por club, con sus padres, y trabajar en esa labor. De momento ha ido todo muy bien en el programa piloto y queremos seguir ampliando y trabajando en diferentes aspectos. Hemos sido pioneros en esto en el deporte base y veremos cómo somos capaces de evolucionar.

– ¿Y esto que han empezado en Vilagarcía lo ve con visos de poder desarrollarse en otros puntos de Galicia y de España?

– Esa sería la panacea. Todo lo que sea sumar iniciativas en favor de una sociedad mejor siempre es bienvenido. Queda mucho por hacer, pero la energía es total.