La gran evasión de la fortaleza navarra de San Cristóbal protagonizada por un vecino de Meaño

Leoncio García Castro es uno de los 795 reclusos que protagonizaron la espectacular fuga del presidio del fuerte de San Cristóbal en Navarra. Ocurrió en 1938, en plena Guerra Civil, y está considerada como una de las evasiones más grande de Europa, tanto por el número de reclusos como por las consecuencias.

Como tantos, Leoncio García acabó en aquel presidio por ser represaliado en los albores de la Guerra Civil. La persecución de los fugados se saldó con una caza en la que cientos de ellos fueron abatidos.

Entre ellos los que salvaron la vida, el meañés, que volvió a pagar su deuda en una cárcel inmunda y en un campo de trabajo, y pudo sobrevivir.

Leoncio era uno de los ocho hermanos de una familia ganadera que se afincó en Padrenda a inicios de siglo XX. Respondía al matrimonio conformado por Laureano García Torres, que naciera en Gondes en el seno de una familia con antecedentes castellanos de Valladolid, entregada de siempre a la labor ganadera; y Eugenia Castro, natural de Padrenda, nacida en la familia conocida por el apodo “Os Luceiras”. Sus hijos, eran Ramón -el mayor de los hermanos-, Dolores, Carmen, Laura, Manuel, Leoncio, Antonio y Perfecto.

El matrimonio conformó una familia relativamente acomodada, amparada en la actividad ganadera centrada en el vacuno. Amén de ello, García Torres regentaba una carnicería en Padrenda, cuyo radio de acción iba más allá del municipio meañés, mismo siriviendo al hotel de A Toxa.En suma, la suya era una de las tres familias pudientes de Padrenda.

De aquellos ocho hermanos, la llegada de la II República coge a Antonio García cursando estudios de Magisterio en Pontevedra, donde trabó amistad con el también estudiante y compañero de carrera Segundo Abal Padín (quien al poco empezaba a ejercer y que, a la postre, fue represaliado y ejecutado en la Guerra Civil).

La juventud, el ambiente estudiantil y el contacto con los alumnos más veteranos comprometidos con la causa, le fueron acercando a los grupos de izquierda. Y fruto de esa inquietud, Antonio fue contagiando a sus hermanos Manuel, Leoncio y Perfecto.

Rebelión ante el Golpe de Estado

El empeño, según el testimonio familiar, le valió a Antonio figurar como primer socialista activo en la ría de Arousa.

Cuando el golpe de Estado en julio de 1936, se desató una represión que cundió de inmediato en Galicia. Fruto de ello, fueron detenidos los cuatro hermanos varones: Manuel, Antonio, Perfecto y el propio Leoncio.

De ellos, este último, que a sus 20 años ejercía ya de carnicero o “tablajero”, se resistió unos días permaneciendo oculto en el canal de la chimenea de casa. Al final, la intervención de su padre Laureano al mediar con las fuerzas de seguridad, pesó para que el hijo se entregara.

De los calabozos de Cambados, los cuatro hermanos fueron trasladados a la cárcel de Pontevedra, donde les sometieron a Consejo de Guerra bajo la acusación de rebelión. Implacable, el tribunal militar condenó a tres de los hermanos, Manuel, Antonio y Perfecto, a 30 años de prisión, siendo destinados al penal de la isla de San Simón. Todos, excepto Leoncio, que por haber obstaculizado la labor del tribunal durante la vista, zapateando el suelo a modo de protesta, fue condenado a muerte. Y, acto seguido, por reincidir en su actitud, la sentencia se elevó a dos penas capitales.

La mediación del padre de los cuatro hermanos represaliados

La desesperada mediación del padre con las fuerzas del Régimen, hizo que, a última hora, le fueran conmutadas las penas de muerte por 30 años presidio. Eso sí, los debería cumplirla en un régimen más duro, lejos de Galicia, por lo que fue destinado al fuerte de San Cristóbal en Navarra.

El presidio respondía a una fortaleza militar excavada y sita en el monte Ezkaba (o San Cristóbal), enclavado hoy en el concello de Berriplano (Navarra). A inicios de siglo XX la fortaleza estaba equipada para albergar a unos 1.100 hombres, pudiera resistir un asedio de hasta cuatro meses.

Pero el desarrollo de la tecnología militar, más aún con la irrupción de la aviación, hizo que este tipo de estructuras defensivas quedaran obsoletas. De ahí que, a la postre, este fuerte derivó en penal militar, y luego civil, actuando como tal entre 1934 y 1945.

Un penal inmundo

A este presidio llegó Leoncio García en el mismo 1936. En una de las puertas de acceso podía leerse: “Entrarás y no saldrás”. Dentro, resultaba un penal inmundo, donde a los reclusos no les quedaba otra que tratar de resistir en condiciones infrahumanas, contando con celdas, puras mazmorras terreñas, dos o tres pisos por debajo del nivel de tierra, sumidas en la humedad, a donde no llegaba la luz de sol. “Tan solo les dejaban subir y tener contacto con el sol cinco o diez minutos al día -refiere hoy su hijo Carlos, de los recuerdo de su padre Leoncio-, o en el momento que les permitían subir para lavar su ropa en un pilón de agua que tenían arriba.”

“Tan solo les dejaban subir y tener contacto con el sol cinco o diez minutos al día" Carlos García - Hijo del meañés fugado de San Cristóbal

En 1938 el hacinado presidio de San Cristóbal albergaba a 2.487 presos represaliados, en su mayoría políticos, sindicalistas, militantes de izquierda y republicanos. Las vejaciones, maltratos, palizas, pulgas y piojos, más el hambre, acarreaban la muerte de muchos.

La fuga: "Sois libres, ¡A Francia! La fuga fue tramada por una treintena de reclusos seis meses antes. Se produjo al atardecer del domingo 22 de mayo de 1938, día de Santa Rita. “Fue un fecha -rememora Carlos García- que le quedó en la memoria a mi padre, de tal forma que, cuando recobró la libertad y mientras la vivió, él acudía siempre a Vilagarcía para oír una misa de Santa Rita”. El momento elegido un domingo durante la cena, precisamente cuando menos guardias estaban en el fuerte, unos repartiendo las nimias raciones por celda, y el resto cenando juntos. El objetivo tomar directamente el control del presidio. Fue a esa hora en que, actuando en varios grupos coordinados, se actuó con destreza desarmando a los guardias. Acto seguido se dirigieron al almacén-armería para tomar las armas. Y luego asaltaron el comedor, donde cenaba el resto de los centinelas, a la par que hacían claudicar a los guardias de las garitas. En apenas media hora, tomaban el control de la fortaleza. Al instante, los insurgentes corrieron por los subterráneos, abriendo las puertas de las celdas al grito de “¡Sois libres! ¡A Francia!”.

La huída más complicada

Del total de los reclusos, 795 iniciaron la huida, tratando de salvar los 60 kilómetros que distaban de la frontera francesa. Entre ellos el meañés Leoncio García que, a sus 23 años, figuraba asignado a la cuarta brigada del presidio. Al pie de las puertas abiertas, el resto dudaba y no se atrevió a sumarse a la fuga. Unos, por temor a que fuera una trampa para abatirlos; otros, por miedo a una represión feroz, máxime cuando se supo que un centinela se había zafado del golpe, y daría la voz de alarma.

Desnutridos, mal calzados para enfrentarse al monte, sin un plan de huída y desorientados, la fuga tenía pocos visos de llegar a puerto. Lo noche de tormenta que asomaba, y que bien rememoraba Leoncio, tampoco ayudaba a los fugados. Al filo de las 03.30 horas, las fuerzas de seguridad recobraron el control, contabilizaron 1.692 reclusos y 795 fugados.

Al poco se iniciada la persecución y caza de los evadidos, contando para ello con varios camiones militares equipados con potentes reflectores de luz. Al día siguiente se habían capturado ya a 259, entre ellos, el propio Leoncio García, que se entregara ese lunes a las 10 de la mañana a un retén de requetés en el pueblo más cercano al fuerte, que lo devolvió por la tarde al filo de las 18 horas.

Al cabo de unos días se dio por cerrada la operación con 585 apresados, mientras que 207 (225 según otras fuentes) cayeron abatidos sin piedad en el monte por las armas de los perseguidores, o mismo ejecutados tras consejos de guerra después. De ellos, se documenta que perecieron 26 pontevedreses, que fue provincia con más muertos en esa fuga. De aquellos 795 fugados, solo tres alcanzaron la frontera francesa.