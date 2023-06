A Volta á Arousa busca nova gañadora entre unhas trinta dornas participantes

A Volta á Arousa é unha das grandes probas míticas da navegación tradicional. Naceu hai case corenta anos, cando as dornas estaban moi cerca de desaparecer debido á irrupción na ría de Arousa do poliéster e os motores, que condenaban aos bulideiros barcos tradicionais a ir esmorecendo pouco a pouco. Sen embargo, no seo da asociación cultural Dorna, da Illa de Arousa, decidiuse que iso non podía pasar e, rememorando os “piques” entre embarcacións para levar ante so peixe a terra, creouse a Volta á Arousa.

Trátase dunha proba na que, partindo desde O Bao, hai que circunnavegar todo o municipio, pasando incluso por debaixo da ponte, donde algúns dos paus chegan a tocar. A Volta á Arousa ten moito de épica, xa que nesta navegación pódese atopar un coa maior encalmada e, na virada seguinte, ver como o vento arrastra a embarcación dunha maneira descomunal. Nesta ocasión, participarán unhas trinta embarcacións procedentes de toda a ría de Arousa, aínda que a maior parte teñen como porto base A Illa. As dornas sairán do Bao con rumbo ao norte, virarán no Furado para enfilar ata o Campelo e despois ir bordeando toda a Arousa ata culminar o paso pola punta do Carreirón. Desde alí terán que enfilar cara a ponte e, unha vez traspasada esta, virarán cara a praia do Bao, onde está prevista a chegada. As previsións apuntan a que soprará vento do nordés e que fará unha xornada moi agradable para a navegación. Agora, a gran incógnita será a de que dorna será a gañadora desta edición. O ano pasado, a vencedora foi a “Pereka” de Dorado e Chica, unha das embarcacións máis míticas, xa que conta cun bo feixe de entorchados nesta competición. Ademais, a súa tripulación chega en forma despois de ter gañado a primeira proba da Copa Mörling o pasado fin de semana na regata do Sepelo de Portonovo, polo que volverá a partir como a gran favorita a revalidar o seu título.