Alberto Varela gobernará en minoría tras el acuerdo con el BNG

El socialista se ha retrotraído a 2015, año en el que encabezó un gobierno en minoría y estuvo obligado a llegar a acuerdos puntuales con el resto de formaciones políticas para garantizar la gobernabilidad.

En Ravella, durante la presentación de la campaña del orgullo LGTBI, avanzó el acuerdo con el partido nacionalista. “Las negociaciones continúan, pero ya existe una decisión tomada. Gobernaremos en minoría”, apuntó Alberto Varela.

Asimismo, aseguro que, desde el inicio de las negociaciones, desde la formación política estaban “abiertos a todo tipo de acuerdos”, señalando que ofreció al Bloque Nacionalista Galego la posibilidad de que formaran parte del gobierno.

Una opción que finalmente no cristalizó. “La semana que viene arrancaremos con un gobierno que solo va a estar formado por ediles del Partido Socialista”, remarcó.

Así, postergó, hasta el inicio de la próxima semana, el anuncio de quienes conformarán las diferentes áreas y sus pertinentes responsabilidades.

De este modo, no significa que se vaya a excluir a la oposición y sus propuestas. “La ciudadanía de Vilagarcía ha apostado por la pluralidad, somos muy respetuosos con ello, y eso nos lleva a tener un mandato de diálogo constante. Tendremos que limar diferencias políticas y acercar nuestros programas, pero vamos a estar abiertos a un diálogo permanente”, subrayó el alcalde.

Sin embargo, están planificadas diferentes reuniones para la próxima semana en la que se abordarán cuestiones meramente programáticas. “Nos emplazaremos a hablar y lo que tengamos que contar cuando sea posible lo haremos. Seguiremos trabajando por la ciudad desde la próxima semana”, sentenció.

Diálogo

Desde que el pasado 28 de mayo se conocieron los resultados de las elecciones municipales, Alberto Varela se reunió con las diferentes partidos para lograr un a fórmula para poder gobernar.

El primero de los encuentros lo mantuvo con la líder del Partido Popular, Ana Granja, en el que se plantearon aspectos como la recuperación de la junta de portavoces e incluso la posibilidad de celebrar más plenos o juntas de gobierno.

Tras casi un mes de negociaciones y ante la falta de entendimiento con los populares, el BNG ha permitido que el Partido Socialista gobierne en solitario como ocurrió hace ocho años.

En Cambados se mantienen abiertas las negociaciones para formar gobierno

Cerrar un cuatripartito no es precisamente sencillo. Eso es algo que saben perfectamente en Cambados, donde ya vivieron esa experiencia hace ocho años, cuando la investidura de la socialista Fátima Abal acababa con 28 años de gobierno del Partido Popular en la villa del albariño. Ahora, los partidos para formar gobierno vuelven a ser los mismos, aunque cambian gran parte de los protagonistas. Samuel Lago, elegido alcalde el pasado sábado, lidera las negociaciones que mantienen los tres partidos del bloque de izquierdas (PSOE, Somos y BNG), unas negociaciones que ayer sumaban su segundo encuentro de esta semana para ir sumando avances hacia la constitución de un gobierno. Esos avances no significan que esté todo cerrado, ya que todavía quedan muchas cuestiones que limar, aunque el propio Lago reconoce que “los encuentros han sido cordiales y amables, por lo que creo que podremos alcanzar un acuerdo beneficioso para el pueblo de Cambados”. La intención es que el gobierno de Cambados vuelva a estar formado por los cuatro partidos y no vivir lo ocurrido en el último mandato, donde la negativa del BNG a entrar en el gobierno dificultó la gobernabilidad del municipio. Lago insiste en que “mi intención es contar con todos, pero la presencia o no de alguna formación en el gobierno dependerá de los acuerdos finales”. Hasta el momento se han abordado cuestiones como puesta en común de programas, con acuerdos sobre los mismos, la composición de las juntas de gobierno y, en estos momentos, se encuentra el debate en el reparto de las áreas de gobierno, donde podrían encontrarse las principales asperezas entre las formaciones de izquierdas. En estas negociaciones no está participando José Ramón Abal, líder de Cambados Pode, ya que las cuestiones que le corresponderían en el futuro gobierno de Cambados ya se encuentran solventadas. Se espera que se acabe uniendo a las últimas reuniones. El plazo para culminar el reparto de las áreas de gobierno finaliza en un mes. “Entiendo que todavía tenemos tiempo para negociar e ir perfilando el funcionamiento de lo que será el gobierno para los próximos cuatro años, aunque nuestra intención es dejarlo cerrado cuanto antes”, explica Samuel Lago.