Los trabajadores del metal se reivindican por segunda vez

Unos 250 manifestantes del sector del metal recorrieron las calles de Vilagarcía en la segunda jornada de huelga para reclamar a la patronal mejoras salariales acordes al IPC y una reducción de 24 horas anuales en la jornada laboral.

A las 12.05 horas se inició la manifestación en la rotonda de As Carolinas en donde la subida de los salarios protagonizó las consignas de los manifestantes bajo una pancarta en la que se leía “O metal en folga por un convenio digno!”.

La marcha contó con dos piquetes. El primero, en la zona de Valga cubrió los polígonos de Extrugasa, el grupo ODL y Exlabesa. En el caso de Vilagarcía, abarcó el polígono de Vilanova, Ribadumia, Cambados, Padrenda y Rubiáns, junto a los concesionarios.

“Ha sido un auténtico éxito de afluencia. Los trabajadores están cansados y reclaman un convenio digno”, subrayó Miguel María, secretario de Industria de CC OO en Arousa.

La marcha, que transcurrió sin ningún incidente, contó con el apoyo de muchos vilagarcianos a pie de calle. “Entendemos que la situación no va muy bien. Las empresas están presionando cada vez más a sus trabajadores para que acudan a sus puestos laborales y no respetan el derecho a la huelga”, señaló Xoán Xosé Bouzas, Tupi, secretario nacional de la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Además de la mejora salarial que se sitúa en unos 1.400 euros brutos, el sector del metal demanda una reducción paulatina de la jornada que, actualmente, es de 1.776 horas al año. “Queremos que se reduzca en 24 horas anuales. Llevamos desde hace treinta años sin que se modifique”, indicó el secretario de Industria de CC OO.

Así, uno de los grandes puntos de fricción con la patronal responde a la revisión del salario en el que el sector solicita un aumento del 4 por ciento cada año hasta 2026. “Solo nos ofrecen un 2, 3 y 3% en cada uno de los años y aumentar un tope del 1% en caso de subir el IPC. Si se incrementara en un 5%, los empleados estaríamos perdiendo el 1% al año en nuestros salarios”, remarcó María.

Si durante el día de hoy o mañana no hay acuerdo con los trabajadores del sector, mañana se prevé una tercera jornada de huelga. “Vamos a seguir luchando. Desde nuestra posición no entendemos que quieran personal cualificado y, en cambio, tengamos contratos precarios. Mañana, si no cambian las cosas, volveremos a manifestarnos”, sentenció el secretario de Industria de CC OO.