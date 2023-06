La sardina, pequeña pero de calidad para San Xoán

“Polo San Xoán, a sardiña molla o pan”. Este dicho popular suele definir de la mejor forma lo que ocurre con uno de los grandes ingredientes que se consume en cada solsticio de verano durante las tradicionales hogueras, justo cuando se encuentra en su mejor momento. Pese a la demanda que comienza a haber por la cercanía de esa celebración, lo cierto es que el precio se mantiene más o menos estable, tanto en las lonjas como en las plazas de abastos donde la mayor parte de la sardina que está llegando “ni es xouba ni es sardina, es un término medio pero de gran calidad”, explicaba ayer Juan Carlos Martínez, un marinero del “xeito” de Cambados.

Martínez reconoce que producto se está encontrando y los barcos “estamos pescando bien, aunque este año el gran problema podría ser su tamaño, y sobre todo, el precio al que va en lonja”. No en vano, todas sus capturas se vendieron ayer en la lonja a entre uno y dos euros el kilo, aunque “hubo lotes que no pasaron de los 0,80 euros”. Para el viernes va a haber sardina en las lonjas ya que “parece que entró un importante banco en la ría hace poco, aunque se trata de ejemplares todavía muy jóvenes” explica, antes de recordar que el año pasado fue todo lo contrario “eran tan grandes que casi no valían para asar por la gran cantidad de grasa que tenían”.

A los bajos precios, los marineros del “xeito” tienen que enfrentarse a otra situación que les perjudica, la masiva presencia de delfines en la ría de Arousa. Martínez explica que “continuaré con este arte toda la semana para garantizar que haya sardina en la lonja, pero es muy probable que acabe cambiando de arte porque la gente ya se está quejando de los daños que sufren en los aparejos a causa de los arroaces”. El cambadés insiste en que “como sufras un ataque de un delfín a las redes, vas para casa con pérdidas y afrontando un coste muy alto en su reparación” destacando que los ataques se han incrementado en los últimos años, ya que “antes podías sufrir la rotura de las redes por parte de un arroaz grande, pero ahora vienen manadas enteras que te pueden causar un estropicio enorme”. Es más, Martínez reconoce que “va a llegar un momento, como sigamos así, que a la flota no nos va a ser rentable continuar en este oficio”.

La sardina también se ha convertido en una de las especies más buscadas en las plazas de abastos, sobre todo, a medida que se acerca la noche de San Xoán. Así lo reconoce Eva Torrado, pescantina en la de Vilagarcía, que afirma que “estos días estamos teniendo una sardina de tamaño medio, que no es tan pequeña como la xouba, pero tampoco es la sardina grande que le gusta a todo el mundo”. La vilagarciana señala que el precio en las plazas “se está manteniendo bastante estable y es muy similar al de otros años, nosotros vendimos a ocho euros la que hemos tenido y no creemos que suba mucho más, al menos, hasta el propio día de San Xoán, cuando todo el mundo recurra a ella”, explica. Esa jornada será cuando más se reclame en las plazas ya que “es un pescado muy delicado y que no se acostumbra a congelar porque pierde muchas de sus propiedades, lo mejor es consumirlo siempre fresco”.

Coincide en esta afirmación otra pescantina de Vilagarcía, Peregrina Abad Sabarís, que recuerda que “la sardina no es un pescado que puedas comprar con antelación y guardar unos días, o incluso congelarla, es un producto que se debe consumir en fresco, que es cuando mejor aprecias su sabor”. De hecho, no duda en afirmar que “antes de congelarla, prefiero no venderla”. Abad Sabarís también coincide en resaltar que el precio, a tres días de la celebración del San Xoán, “está bastante estable y asequible, nosotros vendemos una caja a siete euros el kilogramo”.

Aunque la sardina es la gran reina de esta fiesta y el ingrediente gastronómico al que todo el mundo recurre, lo cierto es que no es el único pescado que acostumbra a consumirse en San Xoán. Ambas pescantinas dicen que existe una alternativa, “igual de sabrosa y normalmente más barata, sobre todo si se dispara el precio de la sardina”.

Esa alternativa es el jurel que “siempre lo ha habido en estas fiestas, sobre todo en aquellos años en los que la sardina ha disparado su precio”, explica Abad Sabarís. “El jurel de un tamaño intermedio, para asar, es un producto que suele llevar mucha gente y que es muy sabroso para degustar, su precio también es asequible, incluso en estos momentos, en los que todo ha incrementado de forma notable su precio”, señala Torrado.