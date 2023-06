Fole acusa a Abal de “echar por tierra” un acuerdo con el PP antes de la negociación

La candidata del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole, redactó ayer una “carta abierta” a los vecinos en la que explicaba los motivos por los que no se consolidó un gobierno del PP con Cambados Pode, un escrito en el que señala directamente a José Ramón Abal, líder de la formación, como el responsable de que no hubiese el cambio en el gobierno de la villa del albariño que esperaban muchos vecinos. La propia Fole no duda en calificar de “triste realidad” todo lo ocurrido, asegurando que “Abal Varela echó por tierra el pacto antes de sentarse a negociar”.

A pesar de que en campaña llegó a asegurar que se conformaría un pacto de gobierno con el PP, Fole no dudó en confirmar ayer que “nada más lejos de la realidad” pasando a desglosar los hechos. Todo arrancaría, según el relato de Sabela Fole, en la noche del jueves, día 15 de junio, en la que se celebró una reunión con miembros de Cambados Pode. En ella, Abal le habría pedido una reunión “con la posibilidad de firmar un acuerdo, ole pregunto en varias ocasiones le pregunto si nos va a apoyar, y su respuesta es que ‘bueno, si’ y que quiere dar una rueda de prensa y firmar el pacto antes de hacerlo público al día siguiente”. Fole le confirma su disposición y se encuentra con la sorpresa de que Abal le pide reunirse en una sala con ordenador para basar el pacto con el PP en el que firmó en 2015 con el cuatripartito. También le pregunta si “se encargará de la primera tenencia de Alcaldía, algo que le confirmo asegurándole que yo nunca falto a mi palabra; su contestación fue ‘eu tampouco’, una afirmación clara pero falsa”. Ambos líderes se citan para las 7.45 del viernes ya que Fole a las 9.00 tenía que oficiar una boda. La candidata popular no duda en buscarse los términos del acuerdo de 2015 en Google. A las 8.30 horas, Abal todavía no ha llegado, por lo que decide llamarlo, encontrándose con que “tiene el teléfono apagado. Aún así, recibo un whatsapp de que está en camino. Cuando llega no trae el pacto de 2015 y se sorprende de que lo tenga yo; hablamos del documento y de sus competencias en 10 minutos escasos, me consulta si están recogidas las retribuciones, le respondo positivamente y me voy a oficiar la boda con el compromiso de que le llame cuando finalice”. A las 9.54 finaliza y le envía un mensaje de texto avisándole de que ya se encuentra en su despacho. A ese mensaje, Fole “jamás” recibió contestación y no volvió a saber nada más de José Ramón Abal hasta la celebración de un pleno “en el que tuvo que salir por la puerta de atrás”. La conclusión de la edil del PP es que “José Ramón Abal jamás quiso un pacto con el Partido Popular de Cambados, por mucho que intentase convencernos de lo contrario”. Para Fole, el líder de Cambados Pode estuvo “jugando con la ciudadanía, con el PP y con el resto de formaciones del cuatripartito, con las que ahora se alía en una coalición que va en contra del sentir mayoritario de los vecinos de Cambados, como quedó demostrado el pasado 28 de mayo”. Ahora, a la conservadora tan solo le queda “trabajar sin descanso para evitar que este desgobierno cause perjuicios a los veciños, aunque nos tememos lo peor”. Fole deja claro que las puertas del PP “estarán abiertas para escuchar y trabajar por todos los cambadeses”.