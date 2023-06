Las cancelaciones alertan a los hosteleros de O Salnés

A las puertas del comienzo de la temporada alta turística, los hoteles de O Salnés ya se preparan para recibir a sus clientes y prestar el mejor servicio. Sin embargo, la conyuntura económica disparó las cancelaciones en las últimas semanas, que han superado el 30% en algunos casos, y ponen en entredicho el optimismo inicial de una campaña marcada por las fiestas y el atractivo de las playas.

A priori, las reservas en muchos de los establecimientos, oscilan entre el 75% y el 100% de la ocupación en estos momentos, motivo por el cual para los gerentes debería suponer una satisfacción. “Este año lo hemos notado ciertamente irregular. Desde el pasado febrero estaban todas las habitaciones resevadas, pero para mayo hubo como un 60% de anulaciones”, señala José Antonio Domínguez, propietario del hotel Villa Juanita, ubicado en O Grove.

La inflación y la incertidumbre sobre el futuro ha supuesto que las vacaciones en una de las zonas referentes de Galicia, no sean las esperadas en el sector turístico para la temporada estival. “La vida está muy cara y la gente no sale. Hay grupos de personas que vienen aquí en excursiones y se lo han replanteado. Las agencias de viaje así me lo han comunicado”, sostiene Domínguez.

A pesar de todos estos problemas diarios que afectan al conjunto de la sociedad, en Villa Juanita son optimistas en cuanto a la actividad se refiere. “Tenemos todo vendido hasta el próximo noviembre, pero nunca se habían anulado tantas reservas. Esperemos que no continúe esta situación”, remarca el gerente del hotel meco.

En esta línea también se muestra Jaime Devesa, hostelero que regenta el Puente de la Toja. “Afrontamos esta temporada alta bien. Podríamos decir que las reservas que tenemos son aceptables, no creo que lleguemos al éxito que supuso 2022, pero en julio y agosto estamos en un 80 o 90 por ciento de ocupación”, destaca.

Las cifras, ante la enorme competencia que existe en O Grove, se deben a una modificación en el modelo de negocio desde hace tres años por el que ya no va enfocado a grupos con habitaciones a bajo coste, sino a particulares. “Con la subida de la vida, si los intermediarios no modificaban sus precios, teníamos muy pocos beneficios e incluso había meses con pérdidas”, indica Devesa.

Por este cambio en el que el cliente cuenta con una atención personalizada y una buena experiencia, se ha reforzado la idea de centrarse en el cliente particular . “Algunos me decían que si estaba loco por abandonar el modelo de grupos. A mí me da mayor satisfacción en el trato con el cliente”, recalca el gerente del Puente de la Toja que, en su caso, únicamente abre los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre.

Confianza en las fiestas

Como cada año, las esperanzas para contar con una gran afluencia de personas en el sector turístico pasan por los festivales de renombre que se celebran en la comarca. “Va a haber una muy buena ocupación. Para los fines de semana estamos al completo y durante la semana estaremos sobre el 50 o 60 por ciento de la ocupación para julio. Estos últimos años suelen llegar reservas con poca antelación”, recalca Raquel Mondragón, propietaria del hotel Castelao, situado en Arzobispo Lago (Vilagarcía).

Asimismo, citas como el Atlantic Fest, que se celebra en la playa da Concha del 20 al 23 de julio, suponen una tranquilidad para el establecimiento. “El festival, por años anteriores, sabemos que es un gran reclamo y que el hotel va a estar completo”, afirma Mondragón.

Con todo, en la zona de O Grove también se benefician del incremento de huéspedes en fiestas como la del Albariño, que se celebrará del 2 al 6 de agosto y que atrae a visitantes de todos los rincones de España. “Es un alivio con las reservas, ya que prácticamente estamos cubiertos para la temporada de fiestas. Al estar a 20 kilómetros de Cambados, una buena parte de los visitantes se hospedan aquí”, sostiene Devesa, propietario del Puente de la Toja.