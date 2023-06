Un éxito en la ABAU para un futuro prometedor

Desde que se publicaron las notas de la proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade (ABAU) el pasado jueves, los alumnos que terminaron con éxito el último curso de Bachillerato reflexionan sobre su futuro y las alternativas académicas que les ofrece su nota de corte, teniendo muchos de ellos un futuro prometedor por delante.

En este sentido, uno de los mejores expedientes de la comarca tiene nombre y apellido: Marina Montenegro. La alumna del IES Castro Alobre finalizó los dos cursos y la mencionada prueba con una nota de corte de 13,49 puntos, lo que supone que pueda acceder prácticamente a todos los grados disponibles sin importar ni la Universidad ni el lugar donde residir.

Una buena planificación, constancia y trabajo le han permitido estar en una posición privilegiada en comparación con otros alumnos de España. Y es que, a los buenos resultados en la parte general, se unió un 9,5 en Matemáticas y un 9,25 en Biología, que le ponderó el doble, a pesar de que en Química había logrado un 8. “Me sorprendieron gratamente las puntuaciones, no me lo esperaba la verdad”, señala Marina Montenegro mientras disfruta de unas merecidas vacaciones.

La noticia le pilló en la playa de A Illa con sus amigos cuando recibió un correo electrónico en el que figuraban sus calificaciones. “Eran las 17.00 horas y me saltó una alerta al teléfono móvil. Pensaba que era un aviso de que recibiría las notas, pero no. Me quedé sorprendida y lo primero que hice fue meterme en el agua, luego ya le escribí a mis familiares y amigos”, rememora con una sonrisa en la cara.

“Mi idea al principio era estudiar Biotecnología. Con la nota que saqué me daría para entrar, pero voy a valorar qué otras carreras hay si me interesan más. Si no hay, cursaré Biotecnología”, sostiene.

A pesar de ello, el carrusel de emociones vivido este último año ha sido muy intenso lo que hace que se tome un merecido respiro durante estas semanas antes de comenzar la tediosa burocracia para solicitar la plaza en la Universidad, aún sin tener claro el lugar donde residirá a partir de septiembre. “Ahora mismo priorizo la carrera. El lugar lo desconozco, miraré qué opciones hay, pero tanto quedarme en Galicia como irme fuera me parecen buenas opciones”, subraya Montenegro.

Lo cierto es que ante el amplio abanico de opciones que se le presentan, acertar y estar cómoda en el destino son dos de las premisas prioritarias para encarar una nueva etapa en su vida. “Es momento de descansar y ver qué opciones se presentan”, remarca.

Un premio al esfuerzo

Aunque todo este trayecto comenzó en primero de Bachillerato, este último curso el desgaste tanto para las familias, profesores y alumnos ha supuesto un camino difícil con muchos altibajos. La confianza y saber controlar los nervios, han cristalizado en unos resultados inmejorables en los alumnos de la comarca con un 97% de aprobados a pesar de la incertidumbre de la primera vez.

Por ello, el orden y una disciplina casi militar ha sido el secreto de Montenegro. “Cuando nos graduamos en el instituto y nos dieron las notas, descansé unos días y, posteriormente, me organicé para ver cómo estudiar las materias. Fueron alrededor de 18 días estudiando duro, unas nueve horas diarias”, indica orgullosa de los logros cosechados.

Sin embargo, las horas dedicadas a conseguir los objetivos y la falta de tiempo libre con amigos, no ha sido lo peor para la brillante joven. “Recuerdo el día previo al primer examen que no lo llevé bien, estaba nerviosa. Estudié lo que consideré adecuado y sí que algún día con la tensión no dormí del todo bien, pero pude sacar una gran nota”, señala.

A ello se tuvo que añadir el pertinente desplazamiento a la Facultad de Medicina de Santiago, a unos 50 kilómetros de casa que propiciaron un madrugón y un viaje en el que el estrés iba en aumento. “El peor momento, sin duda, fue el primer día antes de entrar. Es cierto que una vez que realicé las pruebas estuve tranquila, supe controlar esas emociones”, recuerda Montenegro, que logró aislarse de todo en el momento en el que leyó el folio y cogió el bolígrafo. “Una vez me lo dieron escribí con total naturalidad”.

La etapa, ya cerrada dará paso a un futuro que espera sea tan exitoso como este último dejando atrás recuerdos y amigos en el IES Castro Alobre y con el convencimiento del trabajo bien hecho.

Convocatoria extraordinaria

A diferencia de Marina Montenegro y la mayoría de alumnos que se presentaron a la prueba, algunos estudiantes que no superaron la convocatoria ordinaria de Segundo de Bachillerato o la primera convocatoria de la ABAU, tendrán una segunda oportunidad para intentar acceder al grado deseado o, por el contrario, lograr una nota de corte para formalizar sus matrículas para el curso 2024/2025 con el acceso universitario sellado.

Así, este otro grupo estará nuevamente citado para enfrentarse a los exámenes los días 11, 12 y 13 de julio y demostrar así sus conocimientos.