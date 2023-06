La cofradía de pescadores San Martiño, con socios de O Grove, Cambados, Meaño, Ribadumia y Sanxenxo, es una de las más implicadas de Galicia en la lucha contra la basura marina.

Razón por la cual, pone en marcha todo tipo de iniciativas que le llevan a retirar residuos en el litoral y a buscar la implicación del sector del mar para reducir su impacto.

"Mar sen lixo"

Con el proyecto “Mar sen lixo”, por ejemplo, la cofradía de pescadores San Martiño do Grove y la Consellería do Mar no solo eliminaron basura marina, sino que desplegaron acciones tendentes a concienciar a la sociedad.

Entre ellas, la edición de trípticos informativos y una guía de buenas prácticas dirigidas al propio sector pesquero y marisquero.

De este modo se insta a los profesionales del mar a evitar que los útiles o aparejos empleados acaben abandonados, al igual que se los anima a responsabilizarse del manejo de los residuos en los puertos, lonjas, embarcaciones y bancos marisqueros.

8 millones de toneladas de plástico

¿Y por qué tanta insistencia con esto? Pues porque “de los ocho millones de toneladas de plástico que entran en el mar cada año, una gran cantidad corresponden a artes de pesca”, destaca la campaña “Mar sen lixo”.

Queda claro así que el pósito meco no solo despliega acciones por cuenta propia para mantener en buen estado el medio marino, sino que colabora en proyectos de otras entidades, como el programa Plancton, promovido por Afundación de Abanca, y el citado “Mar sen lixo”, auspiciado por la Consellería do Mar.

Marisqueo a pie

Este último, presentado como una acción colectiva para la protección y recuperación de la biodiversidad en los ecosistemas marinos, constituye una estrategia del Plan Mar Limpio, el cual, con el lema “El futuro del mar está en nuestras manos”, implicó al colectivo de marisqueo a pie de la citada cofradía.

Fue así como más de trescientos mariscadores (sobre todo mujeres) realizaron limpiezas en la costa y los bancos marisqueros de O Grove y Castrelo (Cambados) que dieron como resultado la retirada de 61 toneladas de residuos.

En tres jornadas de solidaridad

Es el fruto de tres jornadas de solidaridad y voluntariado ambiental llevadas a cabo tanto el año pasado como en lo que va de 2023 para retirar del lecho marino todo tipo de viejos aparejos de pesca, marisqueo y acuicultura.

Al igual que otros muchos desperdicios habituales, como neumáticos (las defensas de los barcos), restos de embarcaciones, latas, plásticos, tapones, escombros de construcción y un largo etcétera de porquería.

Preservar el medio natural

De este modo, la cofradía San Martiño quiso aportar su pequeño grano de arena para preservar el medio natural, que además es el sustento de sus asociados.

Como también quiso dar visibilidad a su trabajo, concienciar a la sociedad y transmitir al conjunto de la población lo importante que resulta arrimar el hombro para efectuar este tipo de limpiezas.

Con un vídeo

Todo ello se hizo acompañar de un vídeo en el que se resumen las acciones desplegadas en esta lucha contra la basura marina y se lanza un claro mensaje a la especie humana, remarcando que preservar el medio marino también permite disponer de pescados y mariscos más sanos y de mayor calidad.

El proyecto, coordinado por Lorena Fernández, secretaria de la cofradía de pescadores San Martín de O Grove, se completó con una jornada técnica en la que se dieron a conocer las conclusiones del mismo y una visión global del Plan Mar Limpo-Mar Vivo de la Consellería do Mar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Los resultados en O Grove

Los resultados en O Grove son concluyentes, pues, como se decía al principio, en solo tres jornadas de actividad solidaria, los socios de la cofradía de pescadores San Martiño fueron capaces de retirar del mar 61 toneladas de basura.

Aunque ya se informó de ellas puntualmente, procede recordar que hace justamente un año un total de 261 personas intervenían en Porto Meloxo, Lavaxeira y Casa da Toxa para recoger casi 4 toneladas de plástico, una de productos metálicos, cuatro toneladas y media de goma y una tonelada y media de vidrio o cerámica, entre otros productos.

En total, aquel día fueron eliminados de diferentes zonas productivas de la costa meca 12.831 kilos de porquería, lo cual constituía un auténtico logro.

En febrero

Pero era evidente que aún quedaba mucho por hacer, de ahí que el programa “Mar sen lixo” volviera a intervenir los días 21 y 22 del pasado mes de febrero, esta vez con un “botín” de 48.177 kilos de basura marina.

Porto Meloxo, Terra de Porto, Mina y Lordelo-Cubreiro fueron entonces las zonas de actuación, al igual que los fueron Correlo y Rego do Sol.

Realmente exitosa resultó la segunda jornada citada, ya que en ella un total de 256 personas lograron retirar 31,5 toneladas de basura, es decir, la mitad del total obtenido con este programa.

"Productos naturales"

Aquel miércoles de febrero se eliminaron, más concretamente, 15,5 toneladas de los llamados “productos naturales”, es decir, restos de bateas y de embarcaciones, redes de pesca y artículos semejantes empleados por los profesionales del mar.

Además de 12 toneladas de vidrio y cerámica, junto a 3 toneladas más de plásticos y un largo etcétera de productos más.