El “Obradoiro de Hostalería A Lanzada V”, dirigido por Esmeralda Blanco, cambia de ubicación. Esta acción formativa financiada por la Xunta e impulsada por el Concello de O Grove continuará hasta septiembre en el antiguo hotel Casa Campaña; instalaciones cerradas hace años en el centro de la villa meca.

La razón es otra que la necesidad de dejar sitio en el centro vacacional de A Lanzada, donde funcionó esta escuela taller desde el pasado mes de octubre hasta ahora, para que puedan recibir las atenciones precisas los niños que asisten al campamento “Depoaventura”, impulsado por la Diputación de Pontevedra.

El ente provincial, que es el propietario de estas instalaciones que antaño funcionaron como sanatorio, y que lo ha convertido en uno de los más importantes campamentos juveniles estivales de Galicia, recibe al primer turno semanal de niños el próximo día 25, mientras que los últimos se irán el 9 de septiembre.

Quiere esto decir que en las próximas semanas pasarán por el centro vacacional de A Lanzada unos 1.500 niños empadronados en la provincia y nacidos entre los años 2010 y 2015.

20 alumnos

Dicho de otro modo, que no queda sitio para las acciones formativas de la veintena de alumnos pertenecientes a la escuela de hostelería, de ahí el traslado forzoso a Casa Campaña de los diez alumnos de la especialidad de cocina, los diez de bar-restaurante y los cinco profesionales que integran el equipo técnico del “obradoiro”.

Lo que sucede es que este movimiento no agrada a todos, ya que hay quien cree que las instalaciones de ese antiguo hotel no se encuentran en buenas condiciones y que los alumnos aprendices están realizando una puesta a punto de las mismas que no les compete.

En este sentido, parece que algunos alumnos se habrían quejado por tener que limpiar ellos mismos la nueva sede, ante lo que habrían respondido desde la dirección del “obradoiro” diciéndoles que de este modo los aprendices de cocineros y camareros también se forman en labores de “higiene y desinfección”.

Quienes se muestran descontentos con el traslado llegan a decir que no entienden las razones de la elección de Casa Campaña después de que el Concello “propusiera trasladar el ‘obradoiro’ al colegio de las monjas, la antigua escuela unitaria de Monte da Vila, la casa de la tercera edad u otras instalaciones municipales”.

Pero el alcalde, José Cacabelos, aclara lo sucedido diciendo que antes, cuando este taller de empleo anual duraba nueve meses, “no había problema alguno”.

Lo que sucede es que “el de este año tiene una duración de doce meses; de ahí que su funcionamiento coincida en el tiempo con el campamento vacacional de la Diputación, que necesita disponer de las instalaciones” desde hoy mismo.

“Lo que hemos acordado en su día fue que el ‘obradoiro’ se traslade hasta septiembre, llegando a un acuerdo para que ocupe Casa Campaña porque dispone de unas instalaciones apropiadas, con cocina y diversa maquinaria específica para la formación hostelera”, proclama el regidor.

Para terminar diciendo que “sin apenas gastos extraordinarios, el taller de empleo podrá seguir en funcionamiento formando a los alumnos participantes, que es el objetivo de este proyecto”, en el que se incluye formación teórica, práctica y de obra o servicio que permitirá a los participantes obtener los correspondientes certificados de profesionalidad.

Profesionalización

Una escuela en la que, como se explicó tras su puesta en marcha, participan tanto personas inexpertas, que quieren aprender a manejarse entre fogones o a servir una mesa, como otras que ya cocinaron o atendieron salas de manera profesional, pero que quieren seguir mejorando.

La meta perseguida es seguir profesionalizando al sector hostelero, que es una pieza clave en el engranaje económico y sociolaboral de la comarca de O Salnés.

Más aún en O Grove, donde la gastronomía, la hostelería y todo lo relacionado con el turismo constituye un motor económico de primer nivel.