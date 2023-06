La negociación en Cambados llega a las áreas del ejecutivo y la financiación de los proyectos

José Ramón Abal, líder de Cambados Pode y persona que el sábado decidirá quién gobierna el municipio, apunta que “en cuestiones programáticas no hay obstáculos insalvables con ninguna de las dos alternativas”, y que en estos momentos las negociaciones se están centrando en cómo se organizarán las funciones de gobierno y qué vías de financiación real existen para los diferentes proyectos.

Abal Varela todavía no ha deshojado la margarita: “Seguimos hablando con todos los partidos, la comunicación es fluida, pero tenemos muchas dudas de lo que puede pasar el sábado”, en alusión al pleno de investidura. Eso sí, advierte de que no quiere que se repita la situación de 2015, cuando se llegó a la sesión sin saber a quién votaría, si a Fátima Abal (PSOE), como finalmente hizo, o a Luis Aragunde (PP). “Ojalá en esta ocasión se llegue a un acuerdo antes”.

Admite que los contactos van lentos, pero argumenta que a Cambados Pode no le queda más remedio que hilar muy fino, pues en el seno de su plataforma vecinal hay simpatizantes tanto de derechas como de izquierdas y, en consecuencia, no resulta sencillo tomar una decisión. También apunta que es necesario estar muy seguro de que el camino elegido es el correcto, “porque esto no es una prueba, esto es para cuatro años”.

En este sentido, asegura que si se produce una crisis de gobierno, “no nos gustaría llegar a una moción de censura”, pues considera que es “el último instrumento al que se debería recurrir”. “La decisión que tomemos puede no ser la mejor para Pode, pero tiene que ser la mejor para Cambados”, remachó.