Cañón podría asir el bastón de mando de A Illa al enrocarse BNG y PSOE

Faltan solo tres días para que se celebre el pleno de investidura en A Illa y, en estos momentos, es Matías González Cañón, candidato repudiado por el Partido Popular, pero respaldado por sus compañeros de lista, el que cuenta con más opciones de llegar a la Alcaldía. Tras dos semanas en las que apenas hubo avances en las negociaciones entre el PSOE y el BNG para pactar un posible gobierno en coalición, las cosas se precipitaron en la tarde del pasado lunes, en una reunión en la que no se llegó a ningún tipo de acuerdo. El motivo de fricción, la propia Alcaldía que reclaman ambos basándose en los resultados que salieron de las urnas el pasado 28 de mayo. El BNG de Manuel Suárez llegó a plantear la posibilidad de que fuese rotatoria por dos años, apelando a la gran caída en votos experimentada por el PSOE y el crecimiento nacionalista, que les deja a tan solo 39 votos de distancia, lo que se entendería como un empate técnico.

Sin embargo, los socialistas estaban dispuestos a ceder en todo, salvo en la Alcaldía, donde tenían marcada una línea roja, resaltando el hecho de que son la lista más votada y el acuerdo a nivel autonómico con el BNG subraya que se apoyará en la investidura a aquella que tenga el mayor número de votos, y eso son ellos, por lo que el nuevo alcalde de A Illa debería ser Luis Arosa.

Los nacionalistas mantienen su propuesta de un cambio en la Alcaldía que haga visible aquello que pidió el electorado en las urnas, pero “desde el PSOE mantienen que la Alcaldía es innegociable y una línea roja”. Llegaron a plantear un reparto de la misma, dos años el PSOE y dos el BNG, eligiendo los socialistas la elección de período por tener 39 votos más, pero “volvieron a dar la misma respuesta, la Alcaldía es una línea roja, es decir, ningún cambio y ninguna responsabilidad”, apuntaban ayer los nacionalistas.

No hubo entendimiento, ni se emplazaron a reunirse de nuevo, cerrando prácticamente las negociaciones salvo que se registre un cambio en la situación en las próximas horas. Ayer, el BNG daba a conocer lo ocurrido en el encuentro del lunes por la mañana y anunciaba que celebraría una asamblea por la tarde para decidir si se continúa con las negociaciones o no, algo en lo que le imitaba el PSOE poco tiempo después, convocando Luis Arosa a todos los integrantes de su candidatura. El debate interno en ambas formaciones continuaba al cierre de esta edición, pero no existía mucho optimismo de recuperar los contactos. A Illa, de seguir tan alejadas las posturas, podría convertirse en el primer municipio en el que el PSOE y el BNG sufren su primer desencuentro tras el pacto alcanzado la semana pasada a nivel autonómico, donde ambos se comprometían a respaldar al otro cuando fuese la fuerza más votada y hubiese opciones de impedir el gobierno del Partido Popular.

Mientras todo esto ocurre el Partido Popular se mantiene a la espera, insistiendo en el hecho de que son la formación más votada y que son ellos los que deberían gobernar. De todas formas, a esta supuesta ruptura de las negociaciones, Matías González Cañón, la define como “el típico tira y afloja que tienen estas dos formaciones cada vez que esto ocurre, porque todos sabemos que si aquí no se ponen de acuerdo, vendrán las cúpulas a obligarlos a pactar”.

Desde las redes sociales de la formación conservadora no dudaban en definir lo que está ocurriendo como “esto pasa de cachondeo, el último en votos le exige al penúltimo que se fije en los resultados de las urnas para que le dejen ser alcalde”. Los conservadores lamentan que “sobre las infraestructuras de sus programas electorales y todas las promesas realizadas en campaña, ni por la cabeza se les ha pasado comentarlas en las reuniones”.