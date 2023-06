Vilagarcía descontaminará el subsuelo afectado por un vertido de gasóleo

El Ayuntamiento de Vilagarcía descontaminará el suelo y las aguas subterráneas en una zona comprendida entre las calles Doutor Tourón y Rodrigo de Mendoza, que se vio afectada por un vertido de gasóleo de procedencia desconocida. Los trabajos de descontaminación exigen la redacción previa de un proyecto, que ejecutará la empresa Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración Ambiental, que es la misma que hizo en su momento las prospecciones para determinar el origen del vertido.

La junta de gobierno del Concello del pasado 30 de mayo aprobó el presupuesto presentado por la empresa, que asciende a algo menos de 10.000 euros. Los técnicos e ingenieros de Hera Holding disponen ahora de un plazo de nueve semanas para redactar el proyecto en base al cual, posteriormente, se contratará la descontaminación del suelo y las aguas.

A mediados de febrero pasado, la empresa Hera Holding Hábitat Ecología y Restauración realizó una serie de trabajos de campo para localizar el origen de las fugas, que también han afectado al pozo de agua de un edificio de Rodrigo de Mendoza. Para ello, se hicieron catas en Doutor Tourón, Fariña Ferreño y Arzobispo Andrade, entre otros puntos del centro.

Un paso importante para los peatones en Veiga do Mar

En la última junta de gobierno del mes de mayo se dio también un paso importante para mejorar la seguridad vial en Veiga do Mar, la calle que conecta Vilaxoán con la carretera PO-549 poco antes de O Rial. La asociación de vecinos de Vilaxoán lleva meses reclamando mejoras en Veiga do Mar, pues actualmente es una calle sin aceras con un intenso tránsito de camiones, pues da servicio a dos fábricas. Los peatones que se dirigen a Vilaxoán, en consecuencia, deben caminar por la misma calzada. A mayores, se trata de un vial muy mal iluminado de noche. La junta de gobierno de Vilagarcía ha dado un primer paso para resolver estas históricas deficiencias mediante la redacción de un anteproyecto para la urbanización de Veiga do Mar. Para ello, se le ha contratado la redacción del documento a la consultora Grupo de Estudios y Alternativas 21. El importe del acuerdo asciende a 17.000 euros, y el plazo de ejecución es de cuatro meses. De este modo, el Concello ha iniciado la tramitación administrativa de obras de mejora de la seguridad vial en dos de los principales “puntos negros” denunciados por los vecinos de Sobradelo y Vilaxoán, como son Veiga do Mar y, anteriormente, la calle Ameixeiras, que también carece de aceras.