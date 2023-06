Renova preguntará por el destino de los fondos Next Generation para O Cuadrante

Todavía no ha tomado posesión la Corporación de Vilanova, pero la formación Renova ya está diseñando como va a ser su labor de oposición al gobierno de Gonzalo Durán. Una de las primeras iniciativas que van a poner en marcha será preguntar en pleno por el destino del medio millón de euros que la Xunta comprometió para transformar la casa museo de O Cuadrante y parte del casco antiguo del municipio. El anunció de esa inversión, que sería a través de fondos Next Generation, se realizó en marzo de 2022 en un acto en la propia Casa do Cuadrante en el que participó el, por aquel entonces, vicepresidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda.

Desde entonces, desde la formación consideran que no se ha acometido ningún tipo de obra que justifique la inversión de medio millón de euros, por eso consideran que los vecinos del municipio “merecen una explicación de cuando se van a ejecutar esas obras y que es lo que ha ocurrido para que no estén en marcha catorce meses después de su anunció”. Esta será una muestra más de la presión que va a ejercer Renova sobre el grupo de gobierno a través de su única representante en la corporación, Sofía López Cernuda. La formación también se interesa por la obra que se está llevando a cabo en la explanada portuaria de Vilanova, donde “el propio alcalde aseguró que se iban a invertir 100.000 euros”. Desde la formación quieren que se clarifique esa inversión ya que el punto en el que se está actuando en estos momentos no es una zona de descarga para los bateeiros, ya que es detrás de las casetas de marisqueo y de la del guardamuelles, “un espacio con muy poco uso, mientras que el resto del muelle continúa teniendo importantes socavones”, La toma de posesión de la corporación en Vilanova se va a celebrar el próximo sábado a las 11.30 horas y será retransmitida por streaming en directo a través de las redes sociales municipales.