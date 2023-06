Iglesias pide a Medio Ambiente agilidad para proteger Areoso ante la llegada del verano

Quedan tan solo unos días para que comience el verano y en A Illa siguen preocupados con lo que pueda pasar con el islote Areoso ya que Medio Ambiente todavía no ha puesto una fecha para la entrada en vigor de la orden de protección y, sobre todo, no ha clarificado cómo se va a poder utilizar el sistema de acceso al islote. El alcalde en funciones de A Illa, Carlos Iglesias, mostraba ayer su preocupación por la situación del islote, sobre todo porque “llega el verano y todavía seguimos con la situación anterior, y si no ponemos freno a esto, se nos pasará otro año por delante sin proteger este bien natural”.

Iglesias alerta de que “el islote ya ha comenzado a recibir visitas, por el momento pocas, ya que las condiciones meteorológicas no han sido las más adecuadas, pero pronto se llenará cada fin de semana de bañistas y volveremos a tener el problema de siempre”. Iglesias recuerda que la última toma de contacto con la Consellería de Medio Ambiente fue cuando “se nos expusieron las modificaciones del documento a raíz de las diferentes alegaciones presentadas, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada”. Al regidor también le preocupa como van a funcionar los accesos al islote, sobre todo, cómo se va a adquirir el permiso para poder visitar Areoso, algo que “todavía no tenemos nada claro y ya llevamos varias semanas con gente que llama al Concello para preguntarnos que es lo que tienen que hacer y no les podemos dar respuesta”. El regidor insiste a Medio Ambiente en que imprima agilidad a la puesta en marcha de la protección de Areoso por la importancia económica, medioambiental, paisajística y arqueológica que posee. Desde el pasado año, la Consellería de Medio Ambiente se encuentra trabajando en una orden de protección para todo el archipiélago de Guidoiros y, en especial, para Areoso. La Consellería tuvo el anteproyecto a exposición pública y recibió un total de 375 alegaciones y aportaciones por parte de administraciones locales, autonómicas y estatales, empresas que operan en la zona, sociedades de pescadores, entidades ambientales y ciudadanos particulares, entre otros. Tras estudiarlas, Medio Ambiente comunicó a los alcaldes el pasado mes de marzo las novedades y modificaciones propuestas, que se centran en los usos y actividades permitidas y autorizables dentro del espacio. Así, la Consellería decidió incrementar en temporada alta de 100 a 150 el número de visitantes diarios permitidos, pero sin alterar su capacidad de carga. Así, la intención de Medio Ambiente es introducir un tercer turno de visitas frente a los dos inicialmente previstos, de forma que se reduce el tiempo de estancia. Las autorizaciones diarias de fondeos y atraques en medio insular se incrementa también en un 50 % tanto durante la temporada alta como en la baja. Además, entre los usos y actividades permitidos se incorpora el acceso a la isla de A Rúa y al islote Pedregoso fuera del período de cría (es decir, de marzo a junio), el buceo recreativo y deportivo en apnea, y también la pesca recreativa en todo el ámbito (salvo en los 200 metros que rodean O Areoso). De igual manera, en el caso de los usos autorizables previo permiso se introducen también el buceo recreativo y deportivo en grupos y con equipos autónomos, salvo en la zona jalonada en el islote de O Areoso. Todas estas medidas estarían pensadas para combinar el interés turístico que ha despertado este espacio natural con la protección de los valores y recursos naturales que concentra, recursos que despiertan un gran interés desde el punto de vista científico, cultural y medioambiental.