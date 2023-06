¿Es necesario talar pinos para prevenir incendios?

A medida que se acerca el verano aumenta la preocupación por el riesgo de incendios, como también crece el temor a la deforestación de los montes arousanos, tanto si es provocada por el fuego como si la inducen las medidas preventivas adoptadas para evitarlo.

Dicho de otro modo, que no solo las llamas pueden arrasar zonas arboladas, sino también las cortas preventivas, por muy controladas que estén, si no se planifican convenientemente y no se hacen acompañar de planes de repoblación inmediatos con especies autóctonas y/o frondosas que reducen o limitan el riesgo de incendio.

O Salnés y Ullán

Así lo advierten vecinos y comuneros de diferentes puntos de O Salnés y el Ullán, quienes indican que, “aún que sea con la ley en la mano, hay Concellos que están cortando u obligando a cortar pinos cercanos a las casas de manera abusiva”.

Es por ello que piden que se limiten estas cortas y, sobre todo, “que los árboles talados se repongan inmediatamente plantando robles, castaños u otras plantas similares, ya que, de lo contrario, entre las talas y los incendios estaremos arrasando las pocas zonas forestales que nos quedan”.

Especialmente llamativa parece resultar la situación en O Grove, y más concretamente en San Vicente do Mar, donde hay una gran cantidad de pinos situados encima de urbanizaciones, parques y todo tipo de negocios.

Ley de prevención de incendios

Es por ello que diversos propietarios han recibido la notificación del Concello para que, en cumplimiento de la ley de prevención de incendios forestales de Galicia, y de la ley de montes de la comunidad, procedan a talar eso pinos.

Para evitar incendios no hay que cortar pinos, sino mantener limpio el monte Manuel Castro - Presidente de la comunidad de montes de San Vicente de O Grove

De este modo la Administración recuerda que no puede existir ningún tipo de arbolado o arbusto a menos de dos metros de los cierres exteriores de las edificaciones existentes, permitiéndose a partir de esa distancia la existencia de frondosas como robles, castaños o nogales.

Asimismo, “es necesario eliminar pinos, mimosas, acacias, eucaliptos, tojos” y otros muchos árboles y arbustos situados a menos de 50 metros de las casas”, siendo esto algo que reivindican numerosos vecinos, tanto de O Grove como en Vilagarcía, Catoira y otras localidades arousanas.

Pero no todos están de acuerdo, ya que “no se trata de cortar por cortar, sino de hacerlo de forma coherente y repoblando, teniendo siempre muy presente que para evitar incendios no hay que cortar pinos, sino mantener limpio el monte”, explican comuneros como el grovense Manuel Castro.

Rocío de la Cierva

Apreciación en la que coincide, desde San Vicente do Mar, la vecina Rocío de la Cierva, quien asegura que “se están talando o mandando cortar pinos de forma descontrolada, cuando en realidad solo habría que eliminar los que estén muertos o resulten un peligro”.

Al tiempo que indica que “ya se eliminó una gran superficie de masa forestal en San Vicente, en algunas zonas incluso con un envenenamiento previo de los pinos por parte de alguno que quería disfrutar de mejores vistas”, De la Cierva insiste en reclamar al Concello un plan de repoblación “que ya se comprometieron a ejecutar en alguna ocasión, pero que nunca llevaron a cabo”.

“Nos parece normal que se corten pinos si son un peligro, pero no cuando no entrañan riesgo alguno y están dando sombra a nuestras casas, ya que si seguimos así veremos un San Vicente absolutamente deforestado, quizás para que sigan implantándose campings y hoteles”, reflexiona Rocío de la Cierva.

Presentaron 200 firmas

Antes de proclamar que “es necesario frenar las talas masivas” y recordar que es algo que ya reclamaron los vecinos el año pasado, “cuando presentamos 200 firmas para ello e incluso eliminamos las marcas de pintura que el Concello había puesto en algunos pinos” como paso previo a su tala.

Nos parece normal que se corten pinos si son un peligro, pero no cuando no entrañan riesgo alguno y están dando sombra a nuestras casas Rocío de la Cierva

Abundando en ello, sostiene que “incluso con temporales tan fuertes como el ‘Filomena’ los pinos de San Vicente resistieron, por lo que no hay razón para eliminarlos ahora; y mucho menos si esto no se acompaña de un plan para repoblar la zona y preservar su alto valor paisajístico”.

Manuel Castro reclama una revisión del Catastro

Abundando en todo ello, Manuel Castro también reclama al Concello que impulse una revisión y actualización del Catastro, tratando así de “evitar nuevas confusiones respecto a la titularidad de parcelas”.

El presidente de la comunidad de montes de San Vicente de O Grove dice esto después de que hace unos días acusara a la Administración local de “robar” pinos de los comuneros mediante una tala realizada en Fervide. Finalmente no era así, sino que todo se debió a “un mal entendido”, según reconoce el propio Castro.

Lo que sucedió, al parecer, fue que el Concello autorizó a alguien a hacer la tala, por entender que el terreno era suyo, y resulta que el beneficiario en ningún momento aclaró que no era así y que en realidad se trata de una propiedad comunal.

Finalmente lo reconoció y se alcanzó un entendimiento. “Pero para que no vuelva a suceder es necesario adaptar el Catastro”, sostiene el presidente de los comuneros.

Termina aclarando que “cuando se efectúan talas es necesario ir repoblando el terreno con especies frondosas, como nosotros estamos haciendo en nuestras propiedades”.