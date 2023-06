El relato de un niño de Vilagarcía que se gana el reconocimiento de Galicia

La lectura abre las puertas a muchos conocimientos, entre ellos está el de la propia escritura. De ello puede dar buena cuenta Ezechiel González, alumno de 1º de ESO del colegio Sagrada Familia-Filipenses y ganador de un premio autonómico, en la categoría de relato, convocado por la Fundación José Manuel Lara bajo el título de “Mi libro favorito”.

Sonia Outes, profesora de Lengua del centro vilagarciano, recibió la convocatoria de participación y Ezechiel no dudó en aceptarla. Había leído recientemente “El medallón perdido”, de Ana Alcolea, dentro de una tarea de la asignatura, y agarró el reto con toda la ilusión. Como el propio alumno indica, “trata sobre un niño acostumbrado a vivir en la ciudad que se va a África a pasar un verano. Al lugar donde su padre se estrelló con una avioneta y murió en busca del medallón de su padre. Allí se encuentra con el amor y consigo mismo”.

Ese resumen escrito del libro, al que añadió un vídeo explicativo, encontró los halagos del jurado del concurso. Tal fue la aprobación conseguida que Ezechiel se hizo acreedor del premio provincial, un galardón que enorgulleció a toda la clase que quiso acompañarle a la Cidade da Cultura en Santiago para recoger el galardón.

Además del reconfortante sabor que va implícito a cualquier victoria, también hubo premios más tangibles como una tablet para él y para su profesora, la oportunidad de publicar un libro financiado por la Fundación José Manuel Lara, además de 100 euros para destinar a ampliar los ejemplares de la biblioteca del centro.

La sorpresa aún fue mayor cuando, a la hora de recoger el premio de rango provincial, la organización dio a conocer el ganador a nivel autonómico. Allí, rodeado de todos sus compañeros de clase y su profesora, el nombre de Ezechiel González fue el que sonó a la hora de conocer el nombre del vencedor. “La verdad que no me esperaba ni que hubiera premio a nivel gallego. Iba a recoger el premio como campeón provincial, que ya me parecía un gran honor, y me encuentro con la sorpresa de que también me dan el título gallego”, señala el propio alumno.

Acerca de si guarda alguna inquietud en su faceta de escritor. Ezechiel González, a sus 12 años, ni se plantea escribir un libro. “Aún no lo tengo decidido. Lo que tengo claro es que me gusta contar historias, pero a veces también aburro (risas). Lo que tengo muy claro es que leer es mi segundo hobby favorito”, asegura el alumno premiado.

En la misma línea, el niño vilagarciano reconoce que le encantan los juegos electrónicos y que una de sus ideas, dentro de su faceta como gamer, es la de convertirse en un programador de juegos.

De momento, su premio al mejor relatista según el concurso “Mi libro favorito” le ha supuesto una beca de 300 euros para adquirir más libros que sumarse a un escritorio de lectura en el que ahora reina “Mentira”. Para verdad, su título a nivel autonómico. Póngase en valor.