“Apuntes profanos” aterriza en Vilagarcía

El escritor malagueño Cristóbal Borrero presentó ayer en Vilagarcía su última obra, “Apuntes profanos”, primera parte de la trilogía “De Contradigos” , que verá la luz próximamente. Hoy, acudirá a Follas Novas, en Santiago, para compartir un rato con los lectores.

El autor, con más de 40 años de trayectoria, comenzó la presentación con un intenso debate sobre la taxonomía del escritor y sus diferentes vertientes. “A pesar de que llevo cuatro décadas publicando libros, me da pudor que me llamen escritor. Si tú pones un grifo no eres fontanero”, señaló.

Al mismo tiempo, el encuentro sirvió para abordar un tema controvertido como son las editoriales en los escritores que no son “best seller”. “Es complicado ya que inicialmente nos los tenemos que costear nosotros mismos”, argumentó Borrero.

“Apuntes profanos”

La obra enmarcada en la citada trilogía, cuenta con unas 300 páginas y se publicó el pasado diciembre. En este sentido el autor muestra su lado profesional alejándose del Cristóbal persona. “Lo he titulado así porque es un ensayo, pero como no está tratando un tema concreto, lo he dividido en naipes con una numeración romana, junto con una extensión variable. A partir de la mitad aumenta la intensidad y la profundidad de los temas”, subrayó.

Tratado en primera, utiliza la fórmula la Goliardo -clérigo durante la Edad Media- para acercar los diferentes ‘yo’ que el autor tiene, en su faceta como padre, amigo o simplemente la persona. “Toca aspectos periodísticos, puramente ensayísticos, pero también líricos”, indicó.

En la actualidad, Cristóbal Borrero es una figura reconocida en el panorama nacional y en Andalucía participando en diferentes conferencias y participando en numerosos proyectos a pesar de estar ya jubilado.

En esta faceta literaria, ha publicado hasta el momento nueve obras. “En la última obra el autor presiente que va ganando una madurez literaria. El interés es de superarse sobre las demás. Las otras ocho tienen su interés en el momento que fueron publicadas”, remarcó.

A pesar de que ha escrito poesía, Borrero se sienta más cómodo con la prosa. “Soy incapaz de llamarme poeta. Los que me lo han llamado les intento corregir, ya que es un campo bastante serio y a mí me falta la sustancia para considerarme como tal”.

Sobre su visita a la ciudad, el escritor se mostró feliz durante estos días antes de partir hoy hacia Santiago, donde presentará su obra en Follas Novas. “Mis vínculos con la tierra están motivados por las amistades que tengo y las cuales me hacen sentirme muy cómodo. La mentalidad y el carácter gallego a mí apacigua bastante. Los andaluces somos muy espontáneos y aquí hasta el propio idioma da esa paz que detecto”, sentencia con una sonrisa.