Las lágrimas que duelen a todo el arosismo

Todo aquel que conozca la dinámica del Arosa en los últimos años sabrá poner en valor el actual estado económico, social y deportivo de toda su estructura. Hace aproximadamente 13 años, el equipo arlequinado se resignaba prácticamente a su desaparición hasta que dos personas como Manolo Abalo y Lino González decidieron mostrar un amor a la entidad tan grande que, junto a todos sus colaboradores, empezaron a labrar lo que ahora es un presente envidiado por muchos.

Aquello que ellos recogieron prácticamente sin constantes vitales, es ahora una entidad que disfruta de toda su cantera en las mejores categorías del fútbol base nacional y que incluso es capaz de meter a 2.000 personas en A Lomba en una Tercera División devaluada, tanto que ha pasado a ser la quinta categoría en el escalafón futbolístico.

Esa mirada en perspectiva hacia el pasado también se puede realizar hacia adelante y ahí las certezas se convierten en dudas a tenor del cariz que están tomando los acontecimientos. La marcha de Julio Rey, pero sobre todo la forma en la que se produjo, está dividiendo todo aquello que tanto costó unir. Es una evidencia y no hay peor ciego que el que no quiera ver.

Aquel todos a una que fue A Lomba durante los últimos años parece correr serio peligro porque no gusta la forma en la que se están gestionando asuntos mucho más importantes que los goles en un club que se rige por los sentimientos, los afectos y por el orgullo que supone para los vilagarcianos.

Que nadie olvide que el arosismo, el de verdad, no es el que se plasma en las nóminas que se cobran a final de mes, sino en los que ayudan a pagarlas. Porque querer a un club no solo es asentir con todo, también es discrepar, advertir y opinar sobre lo que sucede, acertada o erradamente, pero siempre en clave constructiva, buscando el interés común y nunca el personalista. No todo se puede pasar por alto con la coartada del apoyo al club como opio del pueblo. También se le apoya anticipando lo que puede pasar y no con palabras a posteriori, o mirando hacia otro lado. Si no existe la autocrítica difícilmente se podrá seguir creciendo. En el Arosa y en todos los ámbitos de la vida. Y cuando la autocrítica no está, las complicaciones esperan a la vuelta de la esquina.

La sospecha para algunos, muchos o pocos, se ha convertido en acusación directa en palabras y lágrimas del capitán y emblema del arosismo hacia la manera de hacer del entrenador Luisito Míguez. Él lo niega todo, él dice no saber nada del comentario sobre la madre del jugador, que él le ha ofrecido la renovación, que él le quiere como a un hijo y que él le subió el sueldo. Y, curiosamente, tras el doloroso trance para el capitán y su familia, el club reacciona con once renovaciones antes de una asamblea en la que los socios podrán ejercer su derecho a expresarse. ¿Legal? Por supuesto. ¿Elegante? Juzguen ustedes. Una judicatura que el presidente no ejerció considerando que la decisión de Julio Rey es una equivocación a raíz de un malentendido, pero el único que ya no está en el club es alguien que representa el ejemplo de arosista, como canterano, como capitán, como vilagarciano y, por encima de todo, como persona. Y eso duele ¿No serán otros los que se equivocan?

Me encantaría, como a tantos otros, encontrar a alguna persona que pueda explicar coherentemente como un jugador decide rechazar una renovación en el club de su vida, de su ciudad, por un supuesto malentendido. ¿Cómo un jugador en su madurez deportiva toma la decisión de dejar atrás tanto cariño sin una causa real? Personalmente no tengo la capacidad de entenderlo y me encantaría ser el único incapaz de ver el sentido.

Apenas 24 horas después de unas lágrimas que han abierto un amplio debate entre la afición y la que no lo es, el club anuncia esas renovaciones, como si de un tupido velo se tratase, antes de una asamblea en la que una de las cuestiones que se debería debatir, precisamente, es el futuro deportivo, entre otros menesteres.

Unas renovaciones en la que un jugador como Hugo Losada, otro canterano, ha pasado de ser hace un año una vitoreada apuesta de Luisito para el primer equipo, deteniendo incluso su salida al Celta, para incluir al chaval ahora, tras un año condenado a la suplencia, en una lista con la etiqueta de juveniles que pasan a edad senior y que harán la pretemporada sin plaza segura en la plantilla. Unos juveniles que, por otra parte, han sido el mejor equipo de base de la historia de la entidad y que veremos qué papel ocupan, porque los precedentes no invitan a ser muy optimistas.De momento ya no empieza ninguno en el primer once titular plasmado en redes sociales.

Y por supuesto que el Arosa continuará esté quien esté, dentro o fuera, pero ese no es el debate. El problema es la dirección que está tomando por aquellos que cuentan con plenos poderes en la responsabilidad de llevar el timón. Otra cosa es que el viento siga soplando a favor. Por eso a los remeros hay que cuidarlos siempre por muy buen o mal patrón que haya, por si hay que volver a sacar el barco de las piedras. Ojalá me equivoque, así lo deseo.