Un curso abordará cómo reducir el uso de fitosanitarios y aprovechar el bagazo

La Universidade de Santiago, Adegas Terra de Asorei y la asociación Adegas do Salnés presentaron ayer en Meis la undécima edición do Foro do Albariño, un curso universitario de verano en el que se abordarán algunos de los principales retos medioambientales a los que se enfrenta el sector, como la reducción del uso de los productos fitosanitarios o la reutilización del bagazo de uva.

El curso se celebra en Terra de Asorei el 6 y el 7 de julio, y está especialmente dirigido a profesores, estudiantes y profesionales del mundo de la agricultura y la enología, aunque puede inscribirse cualquier persona. Consta de ponencias, una comida al aire libre y una degustación de vinos Rías Baixas de preparaciones especiales. Los interesados tienen que inscribirse antes del 23 de junio. Entre los asuntos que se abordarán en el curso de verano se encuentran los retos de la viticultura sostenible, ecológica, biodinámica y regenerativa, con una intervención en la que participarán técnicos de Familia Torres y Paco y Lola. Otra de las ponencias más destacadas es la de la catedrática de Química Analítica, Marta Lores, que investiga el aprovechamiento de los bagazos de uva albariña para el desarrollo de nuevos productos, como alimentos para animales o profilácticos. Finalmente, se darán pautas para evitar que el enoturismo pueda convertirse en una actividad dañina para el medio.