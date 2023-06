El Arzobispado, dispuesto a realizar un análisis estructural a la iglesia de Santa Baia

Desde el Arzobispado reconocían ayer que están abiertas todas las posibilidades, sin renunciar a acometer la realización de un análisis estructural en el que se pueda comprobar cual es la situación efectiva del templo y que puntos hay que reparar. De hecho, en la inspección realizada por los efectivos de Emerxencias se localizó una grieta importante en la zona en la que se cayó la piedra del alero y que la cruz que coronaba la fachada de Santa Baia de Arealonga se encontraba suelta y corría el riesgo de precipitarse al suelo encima de la puerta principal.

La cuestión de la cruz está solucionada, pero a los servicios de Emerxencias les preocupa la grieta que se extiende desde el alero hasta la balaustrada del campanario. El Arzobispado también tiene que decidir qué hacer con la cruz que coronaba la fachada, que podría regresar al mismo sitio una vez se encuentre la fórmula de asegurarla para que no se convierta en un riesgo para los transeúntes.

Desde el Arzobispado se asegura que la iglesia se sometió a una importante revisión hace unos meses, en la que se llegó a utilizar un dron para acceder a puntos a los que resulta muy complicado acceder. Durante esa revisión “no se detectó ningún problema en la estructura, ni en el interior ni en el interior”, pero van a volver a hacer un trabajo para el que hay que contar con un especialista que “no es fácil de encontrar en Galicia”.

En todas esas tareas, el Arzobispado deberá coordinarse con Patrimonio, Dirección Xeral que todavía no se ha pronunciado al respecto pero que tendrá mucho que decir en una posible actuación para mejorar la situación en la que se encuentra el templo.

En principio, la caída del alero se habría debido a la vegetación surgida en el alero, que habría enraizado en el mortero y en el cemento. El crecimiento de las raíces habría ido minando la estructura del alero hasta provocar la caída de esta. Afortunadamente, el suceso se registró de madrugada y no fue hasta la mañana siguiente, cuando los integrantes de la parroquia descubrieron los restos de la piedra en la entrada del centro parroquial.

En la parroquia nadie recuerda que hubiese pasado algo similar en los últimos años, por lo que se ha generado una importante preocupación sobre el estado en el que se puede encontrar la iglesia vilagarciana.

Por el momento, todo el entorno permanece acordonado ante el temor de que pueda haber un nuevo desprendimiento.

La situación complica la actividad en la parroquia





La situación en la que se encuentra el templo ha obligado a la parroquia a reducir cualquier tipo de actividad en el exterior, circunscribiéndola al interior del templo que, aparentemente, no tiene ningún riesgo de que pueda caer algún elemento del tejado. Una de las actividades que se va a ver directamente afectada es la procesión del Corpus que se iba a celebrar el próximo domingo, a partir de las 20.00 horas. La decisión, explicaban ayer desde la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa Baia de Arealonga, se adopta como “medida de seguridad y prevención”. Es muy probable que no sea la única activad que va a afectar en los próximos meses, mientras no se lleven a cabo las tareas de análisis del estado del templo y se descarten más problemas estructurales. La iglesia de Santa Baia de Arealonga fue construida a finales del siglo XVII, supuestamente sobre una capilla o iglesia cuyo origen es totalmente desconocido. Sin embargo, existen referencias que sitúan el nacimiento de la parroquia en 1142 o incluso, en el 910, tras una donación del obispo Sisnando. Se trata de un templo austero, con una pequeña portada que encierra una puerta adintelada dentro de pilastras y un frontón partido, coronado por otro frontón curvo, que acoge una hornacina con la imagen de la santa. A ambos lados, los escudos de la casa de Vistalegre, de similar factura a los que figuran en el pazo y el convento del mismo nombre.