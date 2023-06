Rueda anuncia 15 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la industria

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayer en Vilagarcía la próxima convocatoria de una línea extraordinaria de ayudas para que las empresas del sector agroalimentario puedan compensar las pérdidas sufridas a raíz de la guerra de Ucrania. Rueda cifró en 15 millones de euros el presupuesto de la partida.

El presidente del ejecutivo autonómico realizó el anuncio en el transcurso de una visita a las instalaciones que el Grupo Profand tiene en el muelle Oeste del Puerto de Vilagarcía, en la nave que antiguamente fue de Cefrico. La dirección de la multinacional pesquera gallega quería mostrar a Rueda la profunda remodelación que ha experimentado la fábrica, tras realizar en ella una inversión de 21 millones de euros, y el presidente de la Xunta aprovechó para hacer un alegato a favor del sector transformador mar-industria gallego.

Resaltó que es uno de los pilares de la economía autonómica, al suponer casi un cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, y que el año pasado generó solo en exportaciones un volumen de negocio de 2.700 millones de euros. En consecuencia, el presidente de la Xunta avanzó que, “vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta tendencia creciente se mantenga”.

Además de la nueva convocatoria de 15 millones de euros en ayudas, que se suman a los 135 millones de fondos europeos destinados con anterioridad al sector transformador, Rueda apuntó que existen otras medidas que pueden ser beneficiosas para la industria agroalimentaria, pero que dependen de Madrid. “Seguiremos reclamando lo que no está en nuestra mano, pero que creemos que es justo, lo reclamamos ahora y lo reclamaremos si hubiese un cambio de gobierno”.

Rebaja del IVA

En primer lugar, Alfonso Rueda se refirió a la rebaja del IVA para la carne y el pescado, al entender que, “son productos alimentarios básicos”. En este sentido, aludió a otros Estados comunitarios, donde ya se ha reducido el impuesto tanto de la carne como del pescado. Acto seguido, solicitó un Perte para la cadena mar-industria.

“Por una razón extraña que no podemos entender, como tantas otras cosas en la gestión de los Perte, se dejó fuera a estas industrias, que ahora no pueden tener acceso a los fondos Next Generation”. “Sabemos muy poco del Perte agroalimentario. Se hicieron muchas expectativas, pero hay pocos resultados, y además el sector del mar ha quedado fuera”, lamentó finalmente el jefe del ejecutivo gallego.

El presidente de la Xunta está convencido de que si las administraciones están a la altura de las circunstancias, el tejido empresarial del sector mar-industria tendrá “un potente futuro”.

Visita a la planta

Rueda y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, pudieron conocer cada una de las dependencias principales de Profand. Les guió el presidente de la compañía, Enrique García Chillón, quien resaltó que el crecimiento que ha experimentado la sociedad, “implica necesariamente el aumento de nuestra capacidad productiva para seguir comercializando productos con los estándares de calidad y seguridad alimentaria que nos caracterizan”.

Enrique García agradeció también la confianza en el proyecto que ha mostrado Mercadona, “nuestro mayor y mejor cliente”. Buena parte de los envases de patas de pulpo y de calamar limpio que se estaban elaborando ayer se comercializan precisamente con la etiqueta de Hacendado, marca blanca de la compañía alimentaria levantina. Mercadona estuvo representada en la visita por sus gerentes de Compras, María Olmeda y Nacho Durá.

La actividad se inició en la sala de procesado de calamar, para continuar por las de corte de las patas de pulpos ya cocidos, y terminar por las salas en las que se envasa el producto al vacío y se procede al etiquetado.