La tranquilidad y el convencimiento de una buena EBAU

Unos 364 alumnos de los institutos de O Salnés se enfrentan, desde hoy, a su primera gran prueba de fuego para encarrilar su futuro laboral con los exámenes de la EBAU. En este sentido, el IES Castro Alobre aporta 86 del total, con cinco alumnas que cuentan con matricula de honor y buscarán rozar la excelencia en la complicada prueba antes del acceso a la Universidad.

Los nervios, la tensión y la incertidumbre son sentimientos que adquieren un mayor protagonismo entre los estudiantes que han finalizado 2º de Bachillerato hace escasas semanas. Dentro del amplio abanico de participantes, los objetivos son muy diferentes, pero confluye un denominador común: conseguir la mejor puntuación posible.

Ante este reto se encuentran cinco de los expedientes más brillantes del centro como son Sara Nogueira (9,9), Martina Jueguen (9,76), Marina Montenegro (9,9), María Valcarce (9,81) y Anxos Abad (9,95) que, lejos del mero aprobado, algunas necesitan la excelencia.

La mejor media de las cinco corresponde a Anxos Abad. Ante el deseo de ser médica, cada décima en la prueba marca entrar o no, y en segunda instancia, el lugar dónde cursar el grado. “Tengo una buena nota, pero está la ventaja de que han abierto plazas en toda España y por ello la nota de corte va a bajar. El año pasado fue de un 12,7 y yo calculo que va a estar en un 12,9”, recalca Abad a pocas horas de partir hasta Santiago a realizar los exámenes de Lengua Castellana e Historia de España.

A pesar de los nervios y la incertidumbre que va en aumento con el paso de las horas, Abad tiene espacio para los cálculos y que den las cuentas. “La EBAU tiene que ser prácticamente un 9 en cada asignatura. Tiene que salir muy bien”, exclama concienciada de la importancia de las décimas.

En el caso de Marina Montenegro, su elección de cursar el grado de Biotecnología, es si cabe complejo con una nota de corte entre el 10 y el 13,3. “No estoy para nada estresada. Después del acto de graduación me tomé el fin de semana para desconectar y, a los tres días, comencé a organizarme”, rememora Montenegro ante la necesidad de tomar un respiro en un año de mucha carga lectiva.

Su compañera, María Valcarce, a pesar de contar con una gran nota media, no tiene claro si cursará Ingeniería Aeroespacial o Mecánica. ”Me lo estoy tomando con paciencia y sin ningún tipo de presión más allá de una buena nota”.

A diferencia de ellas, Sara Nogueira y Martina Jueguen no tienen la presión ni la necesidad de medir cada décima. Su futuro más inmediato pasa por estudiar Administración y Dirección de Empresas, una carrera que, en algunos lugares se requiere una nota de corte de un 5. “Ahora mismo necesitaría menos de un 3 en la EBAU para poder entrar. Estoy muy tranquila, ya que los alumnos que han pasado por ahí dicen que es como un examen normal”, subraya Nogueira que reconoce que “asignaturas como Lengua Gallega me dan algo más de miedo”.

Por su parte, Jueguen se autoexigió para conseguir una posición privilegiada y poder elegir destino. “Afronté las pasadas dos semanas intentando estudiar lo máximo que pude en todas las asignaturas para tenerlas bien trabajadas. La gente que se ha enfrentado a la EBAU me dice que si no llevas mal el curso, no vas a llevar mal la prueba”, señala.

Exigencia

Las cinco estudiantes cuentan con matrículas de honor, alejadas de los alumnos que no tienen claro su futuro y se presentan para ver a qué carreras pueden acceder en base a los baremos. Sin embargo, y a pesar de la tranquilidad que les da un buen expediente, la autoexigencia queda patente. “El temor a no conseguir tu objetivo siempre está ahí. Pienso que lo peor es la autoexigencia; si veo una nota que no me convence soy yo misma la que me exijo más. Cuando la vea pensaré que puedo entrar en Medicina y, posteriormente que no”, señala Abad.

“Este último curso es raro. Acabas en mayo y tienes un mes para preparar la prueba. En este año aprendes a organizarte mejor”, subraya Nogueira con convencimiento.