David Castro: “La Festa do Tinto crecerá mucho cuando tengamos la regularización”

El alcalde en funciones de Ribadumia, David Castro, comparte el entusiasmo de la comisión organizadora de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se celebró en la localidad de Barrantes durante el pasado fin de semana, con gran éxito de público. “El balance es muy positivo y todos los registros que teníamos hasta ahora se han visto superados”, afirma.

Sin embargo, Castro considera que hay que tener los pies en la tierra y que no es momento de hacer cábalas sobre dónde está el techo de la celebración. En su opinión, lo principal es garantizar la seguridad de los asistentes y lograr la regularización administrativa para la uva de la variedad “folla redonda”. “Nuestra mayor preocupación ahora mismo es regularizar esta variedad, eso es algo fundamental. La Festa do Viño Tinto do Salnés crecerá mucho cuando tengamos esa regularización”.

El Ayuntamiento y la comisión organizadora hicieron un esfuerzo especial en esta edición. Conscientes de que era la primera fiesta plenamente normal después de la pandemia, y que además coincidía con las bodas de oro del evento, se amplió la carpa de los vinos para que cupiesen más bodegas y se hicieron algunas modificaciones en el pabellón para poder acoger a más comensales en la comida oficial del sábado.

Los resultados de venta y asistencia de público del pasado fin de semana avalan el éxito de la experiencia, pero David Castro advierte de que hay que ser cautos antes de dar más pasos hacia una eventual ampliación de aforos, y en el caso concreto de la carpa advierte de que esta debe dejar libres los dos cruces por lo que ya no hay mucha más posibilidad de crecimiento, al menos en su ubicación actual.

En consecuencia, el alcalde en funciones -y que seguirá siéndolo hasta 2027- plantea que primero hay que obtener la regularización de la “folla redonda” y del tinto de Barrantes, y que mientras tanto, “tenemos que estabilizar lo que hemos logrado”.

Desde el punto de vista de la oferta de actividades, Castro resaltó el éxito de público que tuvieron el Tributo a Sabina y los conciertos de Treixadura y Panorama, con el que se cerró la fiesta.

Un alto cargo de la Xunta fue investido valedor del tinto por primera vez

El pasado sábado, la orden del Tinto do Salnés invistieron por primera vez como valedor a un alto cargo de la Xunta de Galicia. Fue el director xeral de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, y este detalle muestra que la administración autonómica empieza a observar con menos recelos el “folla redonda”, un vino legalmente condenado al ostracismo en la actualidad por producirse de una planta híbrida. Cabarcos situó en 2027 la fecha más realista para la regularización del tinto de Barrantes. Sobre esto, David Castro ha resaltado que, “es muy significativo que por primera vez un alto cargo de la Consellería do Medio Rural haya sido investido valedor, y eso nos indica que tenemos que seguir trabajando en esa línea”. Castro prometió hacer un seguimiento anual de la evolución de los trabajos.