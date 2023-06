Los hoteles arousanos prevén un buen verano pese al temor a las cancelaciones por el 23-J

El sector arousano del alojamiento prevé un nuevo verano de récord. Eso pese a que el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio podría empañar ligeramente la ocupación prevista para esa semana. Para evitar en la medida de lo posible los perjuicios que la jornada electoral podría tener sobre las reservas, algunos hoteles arousanos han activado la posibilidad de cancelar gratuitamente en caso de que el cliente sea convocado para formar parte de una mesa electoral. Es el caso del Herbiña, de Cambados. “La fecha elegida para las elecciones perjudica al sector turístico, y al gallego aún más porque nos afecta al puente del Apóstol”, advierte Gloria Gamallo, gerente de este establecimiento.

De hecho, afirma que desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de las elecciones para el 23-J recibió numerosas llamadas de clientes que habían cogido habitación por esas fechas, preguntando qué pasaría en caso de que finalmente no pudiesen viajar. Por ello, para ahorrar a quienes ya han reservado la angustia de la incertidumbre, y para quitar el miedo a los que todavía no lo han hecho, ha activado una cláusula en su política de cancelación, de modo que esta será gratuita en caso de que el cliente sea llamado a una mesa.

El adelanto de las votaciones al Congreso y el Senado ha cogido con el pie cambiado a buena parte del sector turístico. Aunque muchas empresas han reaccionado con rapidez. Grandes mayoristas de viajes, como Soltour, Mapa Tours o Mapa Mundi ya han anunciado que cubrirán los gastos de anulación o cambio de fechas de sus clientes; y las agencias se han apresurado a recomendar la suscripción de seguros de viaje. El propio Gobierno anunció que estudiará solicitar a la Junta Electoral Central que se considere eximente para acudir a una mesa el tener un viaje contratado con anterioridad a la convocatoria de los comicios.

En todo caso, los empresarios arousanos del sector de los alojamientos no prevén que la jornada electoral del 23-J vaya a causarles un trastorno severo. Nacho Crespo, de la Quinta de San Amaro (Meaño), vaticina que, “el porcentaje de voto por correo probablemente sea el más alto de la historia”. “Evidentemente, el 23 de julio no es el mejor momento para poner unas elecciones”, apunta. Eso sí, puntualiza que en el caso concreto de su establecimiento confían en que no les supondrá una pérdida significativa de huéspedes. Aunque admite que ya han tenido que modificar las fechas de un par de reservas debido a las elecciones.

Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), y Jorge Olleros, gerente de Hotel Spa Atlántico (O Grove) coinciden en que una medida extraordinaria que podría ayudar al sector turístico sería la de adelantar la celebración de los plenos en los que se realiza el sorteo de los ciudadanos que atenderán las mesas electorales. “Cuanto antes sepa la gente si tiene que ir o no a una mesa electoral, antes podrá planificar sus vacaciones”, sostiene Olleros. En el caso de los demás, la solución pasa por solicitar el voto por correo.

Un verano excelente

Más allá de la influencia negativa que el adelanto electoral pueda tener en la ocupación durante el fin de semana del 23-J y el puente del Apóstol, el sector confía en que el verano que se avecina será tan bueno o incluso mejor que el pasado. Dulcinea Aguín afirma que los establecimientos de Aviturga ya tienen una ocupación contratada para agosto del 70 por ciento. “El año pasado cerramos agosto con el 100 por 100 de ocupación, y las expectativas para este son aún mejores, porque las reservas ya empezaron a finales del año pasado”.

En el Herbiña ya tienen una reserva media del 60 por ciento para agosto, “y tenemos el hotel completo para la Festa do Albariño desde hace mes y medio”, apunta Gloria Gamallo. En la Quinta de San Amaro ya superan el 80 por ciento, y Nacho Crespo resalta también que las estancias medias son largas, de entre seis y siete noches. En el Spa Atlántico rondan el 50 por ciento de ocupación ya contratada para agosto, pero Olleros está tranquilo. “Es el volumen normal de reservas para esta época del año, pero irá aumentando a medida que se aproximen las fechas”.