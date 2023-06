Receitas para encher o peito e o prato

Hai inquedanzas que sempre están rondando na cabeza. Pequenos grandes proxectos que só precisan dun pequeno pulo para facerse realidade. Iso foi o que lle pasou a Xoanqui Ameixeiras cando se lle plantexou a posibilidade real de recoller nun libro unha pequena mostra das súas altas habilidades como cociñeiro. “Receitas para encher o peito” xa se atopa na gran maioría das librarías. Ese é o título que escolleu o cociñeiro de Vilagarcía coa intención de englobar moitos sentimentos, orgullo e emocións que son os ingredientes que realzan o sabor de calqueira preparación. Unha síntese do cariño que para él supón elaborar aquelas receitas que os seus pais lle ensinaron na súa infancia na súa Fene natal, aportando tamén o seu selo particular, que é nin máis nin menos, o dun cociñeiro autodidacta e feito na casa.

“Sempre quixen escribir e contar aquelas receitas que me acompañaron ao longo da miña vida. Pratos que agora teñen máis posibilidades pola evolución dos produtos que enriquecen os pratos, vinagres, aceites... Sempre quixen facer un receitario”, sinala o popular e vocacional cociñeiro.

A súa afabilidade, proximidade e naturalidade levárono incluso a dar o salto á pequena pantalla. A Televisión de Galicia confioulle o protagonismo dun programa de cociña e a fórmula foi exitosa. A capacidade de Ameixeiras para cociñar contando, ou viceversa, espertou a sensación de querer preparar canto antes o que parecía tan sinxelo, tan próximo e, ao mesmo tempo, tan delicioso.

Foi nese momento de popularidade catódica cando a Editorial Galaxia lle ofreceu a posibilidade de plasmar nun libro unha pequena parte de toda esa excelente sinxeleza. Foi entón cando o que sempre estivo na mente de vilagarciano comezou a tomar forma ata converterse nunha publicación que xa está voando dos andeis de moitas librarías, físicas e dixitais. E non só por un contido de calidade, senon tamén por un precio máis que asequible.

Dentro desa liña de docencia interxeracional que recolle “Receitas para encher o peito” tamén se inclúen aqueles preparados que foron desaparecendo de moitas cociñas. “Por exemplo, pratos con ovas de peixe como a pescada, por exemplo, que sempre se cociñaron e que aínda teñen un sabor incrible. Todo con receitas fáciles de facer e con produtos locais e dos nosos”.

A partir de tres bloques organizativos, como o peixe, a carne e as verduras, as receitas que se desenvolven no libro non pasan desapercibidas. Dunha empanada aberta con fuciño de porco e o zume dos grelos “que está moi ben e que forma parte dunha pequena idea de cociña moi básica, pero que permite encher o peito cando a xente a proba e lle gusta”, ata elaboracións como ostras con espumoso de albariño.

Esas 75 receitas incluídas na publicación foron sometidas previamente ao filtro máis esixente e veraz que pode atopar un cociñeiro, que é o da súa propia familia. Neste caso súa muller Marga e os seus fillos Nuno, Zoe e Gael. “A verdade é que o libro saíu dun laboratorio chamado fogar. Seleccionáronse as receitas e todo foi escrito e analizado moito antes de que se convertese nun libro. Ademais, todo dun xeito moi natural, sen adornos nin aderezos nos pratos, con fotos que eu mesmo fixen na cociña da miña casa que é como a que pode ter todo o mundo. Tres fogóns de indución e un forno eléctrico. A partir de aí, horas e gañas de que todo saia ben”.

Un libro de receitas que se elabora na casa leva consigo a necesidade de comer todo o que antes fora coidadosamente preparado e fotografado. Desde unha receita de rabo de porco fresco ata un lumbrigante ao forno de merenda. Un pequeno “esforzo” dos da casa por ser fieis ao máis puro concepto de cociñar para o seu uso.

O agradecemento de Xoanqui Ameixeiras a todos os que axudaron a facer posible o seu desexo non é negociable. Agora toca gozar arredor dunha mesa desas “Receitas para encher o peito”.