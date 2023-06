Decenas de mariscadoras de Cambados reclaman la dimisión de su presidenta

Los ánimos están cada vez más caldeados en la cofradía de Cambados, que vive desde hace unos días los momentos de mayor tensión y enfrentamiento interno de su historia reciente. Decenas de mariscadoras de a pie se concentraron a las nueve de la mañana de ayer sábado frente al punto de control de San Tomé para exigir la dimisión de la presidenta de la agrupación, Teresa Bugallo, a la que acusan de favorecer a los “rañeiros” en la controvertida resiembra conjunta del pasado 26 de mayo.

En la concentración, las mariscadoras desplegaron dos grandes pancartas reclamando la salida de Teresa Bugallo y corearon lemas en el mismo sentido. Una de las portavoces del acto de protesta afirmó que las mujeres están indignadas porque la presidente dejó que los “rañeiros” se llevasen la almeja japónica de A Cepa y O Lombo do Correlo pese a que se detectó el presunto error cuando el marisco todavía estaban en tierra y había margen para corregir. También le afean que no acudiese a la asamblea general del miércoles. “Aún hoy no tenemos una explicación de lo que pasó”.

Entre tanto, las dos partes que se disputan el control sobre la cofradía han intensificado el fuego cruzado, con acusaciones mutuas de estar mintiendo. En la misma concentración, una directiva de las mariscadoras crítica con Teresa Bugallo insistió en que la responsabilidad de la resiembra polémica fueron la ya citada presidenta y Ana Serantes. “Ellas eran las que estaban encargadas en ese momento, porque otras dos directivas estaban fuera, una estaba de baja y la última era la encargada de la resiembra de tarde”, apuntó.

La citada directiva también negó la versión de los “rañeiros” de que fue una de ellas quien les marcó el punto exacto en el que podían extraer marisco. “Por mucho que nuestro grupo tenga mayoría en la directiva, nosotras no podemos tomar una decisión pasando por encima de la presidenta”.

Poco después de la concentración en el punto de control, el vicepatrón mayor Rubén González, miembro de la directiva de los “rañeiros”, manifestó que las promotoras de la concentración, “pretenden forzar la marcha de Teresa Bugallo y Ana Serantes porque nos apoyan en la moción de censura contra el patrón mayor, es un linchamiento público en toda regla”.

Tildó de “encerrona” la asamblea general del pasado miércoles, ya que según él solo se permitió pasar al presidente de los “rañeiros”, e hizo un ofrecimiento a las mariscadoras de a pie. “La directiva del raño está dispuesta a presentarse en una asamblea de las mariscadoras para explicar lo sucedido”.