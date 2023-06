El clamor por la regularización del tinto de Barrantes impregna las bodas de oro de la fiesta

Miles de personas abarrotaron ayer Barrantes desde media mañana. El día grande de la Festa do Viño Tinto do Salnés atrajo a vecinos y visitantes ávidos de tomar unas copas y comer algo en la fiesta. Pero otra parte de los focos estaba puesta sobre los hombres y mujeres que ocuparon las sillas de autoridades en el palco, en el que los catadores puntuaban los 24 vinos que llegaron a la final. Desde hace semanas, se ha vuelto a hablar de la regularización de la uva “folla redonda” y del caldo que se obtiene con ella, el tinto Barrantes. La presencia en la fiesta de un alto cargo de la Xunta de Galicia incrementaba el interés sobre lo que este pudiese decir al respecto.

El director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, no se puso de perfil, y concretó un poco más las previsiones apuntadas en la víspera por el alcalde en funciones de Ribadumia, David Castro. Este manifestó tras la inauguración de la fiesta que la regularización de la “folla redonda” será una realidad entre 2025 y 2027, y Cabarcos puntualizó que probablemente esta última sea la fecha más realista. De este modo, el tinto de Barrantes estaría en disposición de ser un vino legal dentro de cuatro años.

Tampoco eludió el tema David Castro. Hace unos años, el regidor en funciones logró convencer a los alcaldes de la comarca de que le echasen una mano con la Xunta, puesto que el tinto de Barrantes no solo se produce en Ribadumia, sino que también hay cosecheros en Vilanova, Meaño, Meis o Cambados. Es, además, un recurso muy vinculado a la gastronomía de la comarca y a los populares “furanchos”. Y entre unos y otros, en efecto,lograron vencer los históricos recelos de la Consellería do Medio Rural hacia este vino híbrido, que empezó a plantarse en O Salnés a finales del siglo XIX, después de que una plaga de filoxera procedente de Francia arrasase con los viejos viñedos de caíño, mencía o espadeiro.

El ansia por la regularización del tinto Barrantes ha impregnado buena parte de los actos institucionales del día grande de la fiesta, que este año celebra sus bodas de oro. Tanto es así que no solo aludieron a ella los responsables políticos, sino también los invitados a la celebración. Fue el caso del actor Luis Zahera, que en tono grave afirmó durante su pregón que, “ya va siendo hora de que Europa valide el vino de Barrantes y se reconozca la calidad de la uva “folla redonda”.

Los nuevos valedores

El acto institucional central de la Festa do Viño Tinto do Salnés tiene un estilo muy reconocible. Se celebra en la Carballeira de Barrantes, bajo una enorme carpa por la que corre una suave brisa incluso en días de mucho calor, como el de ayer. Los espectadores, muchos de ellos sentados, observan a los miembros del jurado catar y puntuar los vinos que alcanzaron la final mientras se procede a la investidura de los nuevos valedores da Orde do Viño Tinto do Salnés. Se trata de un acto en el que se reconoce a personas que de una u otra forma han contribuido al desarrollo del tinto de Barrantes o de su fiesta.

Los investidos ayer fueron el ya citado José Luis Cabarcos, un hombre que empezó a recorrer las ferias de ganado a los 17 años, disfrutando en ellas de las raciones de pulpo regadas con vino tinto; José Luis Aragunde Soutullo; José Abal Vázquez; Eusebio Baña Rivas; Juan Luis Álvarez; Edelmiro Martínez Rodiño, que en 1975 ya tenía diez ferrados de tierra (unos 5.000 metros cuadrados) con “folla redonda”; Javier Jamardo Costa; o Elena Ferro Lamela, una mujer de Vila de Cruces que produce zuecos artesanales, y que comercializa un modelo llamado “Barrantes” en recuerdo a las veladas que pasó en esta localidad con su familia cuando regresaban de las romerías de Armenteira o A Lanzada. Finalmente, fue investida valedora María Luisa Cousido Maquieira, hija del cosechero que ganó el premio al mejor vino en la primera edición de la fiesta.