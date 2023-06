Gonzalo Durán: “Lo único que le pido a José Juan es que deje de hacer el ridículo”

El Partido Popular de Vilanova ha cargado duramente contra los representantes de Renova Vilanova tras la impugnación presentada ante la junta electoral local por algunos votos después del escrutinio de las elecciones del pasado 28 de mayo.

Javier Tourís apuntó al respecto que “esta acción solo demuestra el mal perder de este grupo político le lleva a querer ganar en los despachos lo que no ganaron en las urnas. El pueblo habló y decidió y estas acciones muestran el talante democrático de alguna gente”.

Más duro fue Gonzalo Durán con su hermano José Juan, líder de Renova Vilanova, “no se puede venir a la política por caprichos o rencores. Y cuando no sale lo que uno quiere hay que aceptarlo. Solo puedo decir que a la gente que se le ha mentido yendo por las casas diciéndole que era igual votar a mi hermano que votarme a mí, solo puedo decirle que no vuelvan a caer en el error de dejarse engañar por una persona que solo la mueve el rencor, pero que no se preocupen porque nosotros gobernamos para todos”.

Insistió el alcalde en su acusación señalando sobre José Juan Durán que “es una desgracia que algunos tenemos que sufrir, pero que no tiene que sufrir el Concello de Vilanova. Ni la vergüenza de que esté haciendo el ridículo, como ha hecho durante toda la campaña, en la junta electoral de zona. Eso es lo que está haciendo con el resultado de 12, 3, 1 y 1. ¿Para qué vas a reclamar cuatro votos nulos?”.

"Cadáver político"

En su crítica, el ganador de las pasadas elecciones fue más allá en su señalamiento a José Juan Durán Hermida al apuntar que “le mueve simplemente el odio y la falta de aceptación democrática de un resultado que lo ha retirado de la vida política. Es un cadáver político que ha abandonado el partido al que siempre perteneció. Por cierto, no lo quise decir en campaña, pero fue expulsado del Partido Popular por hacer una lista contra el PP, ya no es militante del PP. Se acabó”.

Por último, Gonzalo Durán terminó su ataque contra Renova Vilanova, y más concretamente contra su hermano, afirmando que “lo único que le pido a José Juan es que tenga dignidad y que deje ya de hacer el ridículo, porque a mí me da vergüenza”.