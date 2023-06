Pioneros de la Festa do Tinto de Barrantes

Cuando “Noya” empezó a pensar en el cartel de la Festa do Viño Tinto do Salnés de este año le entraron las dudas de siempre. Después de haber diseñado la ilustración principal de la fiesta durante más de cuatro décadas resulta difícil idear un dibujo que aporte algo nuevo y fresco, que no se quede en una mera copia. Además, el encargo tenía este año una dificultad añadida: al conmemorarse el 50 aniversario de la fiesta, se esperaba un cartel especial, a la altura de la efemérides. Y tras darle algunas vueltas, “Pepe Noya” pensó en todos aquellos compañeros de fatigas que durante muchos años hicieron posible la fiesta, y decidió retratarlos a ellos en su cartel.

La Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das variedades autóctonas empieza esta noche en Barrantes con el aperitivo del concierto del Combo Dominicano. La fiesta como tal arranca aún mañana viernes, pero hoy ya habrá mucho ambiente en la localidad y será posible probar las primeras tazas de tinto “Barrantes”. Cuando el Ayuntamiento, hace ya casi un mes, convocó una conferencia de prensa para presentar un avance de la programación, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el cartel. “Es un homenaje a los pioneros de la fiesta, porque sin ellos hoy no estaríamos aquí”, afirmaron a la par el alcalde, David Castro, y el portavoz de la actual comisión organizadora, Ramón Mouriño. En la ilustración aparecen seis personas que de una u otra forma trabajaron en favor de la fiesta o del vino tinto de Barrantes. De derecha a izquierda, están Ramón Lede, Manuel Abuín, “Piris”, José Abal, José Piñeiro, “Seso”, Carmen Abal, y el propio José Martínez, “Pepe Noya”. “Me faltó una persona”, explica el autor. Se refiere a Jaime Cancelo, otro trabajador incansable al que “Noya” no incluyó en el cartel porque empleó como modelos fotografías obtenidas de internet, y no encontró ninguna de Cancelo. Todos ellos formaron parte de la comisión organizadora de la Festa do Tinto de Barrantes durante décadas, y hasta 2014, año en que cedieron el testigo de la organización al Concello. “Noya” recuerda que en aquellos orígenes nadie pensaba que la fiesta de Barrantes llegaría a ser lo que es hoy. “Todo va evolucionando, pero nunca pensamos que llegaría a lo que llegó”, afirma. El más veterano de cuantos aparecen en el cartel es “Piris”, un hombre que siempre estuvo muy vinculado a la vida social de Ribadumia, tanto a través del fútbol –fue jugador y directivo–, como de la Festa do Viño Tinto. Manuel Abuín fue durante mucho tiempo la cara visible de aquella comisión popular que se desvivía por la fiesta, y uno de sus cometidos consistía en cobrar a los ambulantes que colocaban sus puestos en las calles de Barrantes. “Piris” estuvo en los orígenes de la fiesta, cuando un grupo de cosecheros de Ribadumia idearon una celebración con la que dar a conocer sus excelentes vinos tintos, tras observar el éxito que estaba adquiriendo la Festa do Albariño de Cambados. También es muy veterano Ramón Lede. En aquellas comisiones, el trabajo se organizaba por parejas, y Lede hacía piña con “Piris”. Otra pareja era la que formaban “Noya” y José Abal. La misión de estos últimos consistía en visitar las empresas para ofrecerles la posibilidad de poner publicidad en el libro de festejos. Ambos estuvieron también ligados a la Festa do Viño Tinto de Barrantes casi desde su nacimiento. El padre de José Abal, Adonis, era cosechero, y participó en las primeras ediciones de los concursos. Su hijo José era el único fotógrafo de la localidad en aquella época, de ahí que el Ayuntamiento le encargase a él la realización de los reportajes. “Noya”, a su vez, ha firmado la práctica totalidad de los carteles de la fiesta. Los ha hecho de forma ininterrumpida desde la séptima edición, y a mayores rediseñó los de las dos primeras, que eran únicamente de texto y que se han perdido. Unos carteles que, precisamente, podrán contemplarse en una exposición montada durante el fin de semana en la carpa oficial. La hermana de José Abal, Carmen, también aparece en el cartel. Es Valedora de la Orde do Viño Tinto do Salnés, y “Noya” quiso incluirla para recordar que pese a que históricamente los rostros visibles de la fiesta fueron hombres, los éxitos alcanzados por el tinto de Barrantes serían imposibles sin el trabajo de las mujeres. Finalmente, “Seso” Piñeiro –que en el cartel aparece sirviendo vino de una jarra de loza a Carmen Abal– y Jaime Cancelo formaron otra pareja de trabajo. De ellos, “Noya” afirma que dedicaron muchísimo tiempo a la fiesta, pues iban hasta Caldas de Reis y Pontevedra en busca de empresas dispuestas a echar una mano en forma de publicidad. “Eran la pareja que más dinero recaudaba, con mucha diferencia, ellos podían juntar el doble o el triple que nosotros”, afirma “Pepe Noya” de José Piñeiro y Jaime Cancelo. Lógicamente, en el póster no están todos los que de una u otra forma hicieron posible que la fiesta de Barrantes llegase a lo que es hoy, pues sería imposible incluirlos a todos. Pero sin duda, los que están merecen el homenaje que “Noya” les ha rendido con su dibujo. Combo Dominicano La fiesta arranca hoy con una verbena del Combo Dominicano, a la que seguirá una sesión de música electrónica a cargo de Ayran Núñez. La inauguración oficial es mañana viernes, a las 13.00 horas. La fiesta se prolongará hasta el domingo por la noche. Más de 180 personas votaron por los pinchos más sabrosos Una de las novedades de la presente edición es el concurso gastronómico “En Ribadumia, tapa o teu baldón”, en el que se animaba a los establecimientos de hostelería de la localidad a preparar unos pinchos en los que el tinto de Barrantes tuviese protagonismo, de una forma u otra. El ganador se dará a conocer el sábado, en el transcurso de los actos centrales de la fiesta, que se celebran en torno a la cata final y la lectura del pregón. En total, se recogieron los votos de 184 personas, de los cuales fueron válidos 157. Los establecimientos que recibieron mayor número de votos y, por lo tanto, los más degustados por los vecinos fueron el Náutico de Cabanelas, A Peneira y Os Castaños, por ese orden. El certamen se celebró entre el 17 y el 21 de mayo, y durante esos días los clientes pudieron recorrer todos los locales hosteleros que se inscribieron en la iniciativa, y degustar los pinchos a un precio de 1,50 euros cada uno. A mayores, hubo un jurado profesional y anónimo.