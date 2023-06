El PSOE de José Antonio Cacabelos Rico se dispone a gobernar en solitario, aunque sea en minoría. Es cierto que los socialistas van a emprender una ronda de contactos con los demás grupos políticos, pero puede decirse que es un mero formalismo, y que poco o nada se va a avanzar en ella, ya que las cuatro formaciones parecen tener claro cuál va a ser su papel.

Dicho de otra forma, que la lista más votada, la socialista, es la que gobernará, mientras que las demás se quedarán nuevamente en la oposición, sin que ninguna de ellas parezca tener aspiraciones de entrar a formar parte de un bipartito o tripartito, incluso dejando claro que su intención es emplearse a fondo para lograr la Alcaldía en 2027.

No se esperan pactos ni sorpresas

A priori, aunque en O Grove la historia dice que todo es posible hasta el último momento, no habrá pactos de gobierno ni sorpresas en la investidura, por lo que Cacabelos podrá afrontar su cuarto mandato.

El PSOE gobernará con 8 ediles en una Corporación de 17, teniendo en frente al PP de Pablo Leiva, con 4, a los 3 representantes de Esquerda Unida y a los 2 que ha conseguido el BNG de David Torres.

Este último agradece el apoyo recibido (814 votos) y lamenta no haber alcanzado el tercer concejal “por solo 21 papeletas”. Pero se queda con el vaso medio lleno, por eso destaca que el BNG ha sido la fuerza política “que más votos subió, con 219 personas más que confiaron en nosotros, en comparación con las elecciones de 2019”.

Ardia, A Graña y San Vicente

Los nacionalistas hacen hincapié en el apoyo recibido en Ardia, A Graña y San Vicente, “donde prácticamente duplicamos los votos”, y se disponen a comenzar “una etapa en la que tenemos que poner todo de nuestra parte para seguir creciendo, consolidar esta subida y lograr mayor representación en 2027”.

El mensaje, lectura o conclusión de David Torres y su equipo es que el BNG de O Grove “tiene ahora más fuerza”, por lo que los nacionalistas se sienten capaces de trabajar “para mejorar O Grove”.

Esto implica, dado que no creen que Cacabelos vaya a ofrecerles un bipartito, “intervenir” desde la oposición en el futuro gobierno, “tratando de sacar adelante nuestro programa”.

Si hay algún acuerdo será con el PSOE, pero con firmeza por nuestra parte y la fuerza que nos dan estos resultados David Torres - Alcaldable del BNG

Desde el diálogo

Y quieren hacerlo “escuchando a los vecinos y a partir de la colaboración entre administraciones y el diálogo que faltó hasta ahora”, sostiene David Torres.

El mismo que ya rechaza reunirse con el PP para hablar de cualquier gobierno alternativo al PSOE “porque las ideologías marcan la forma de hacer las cosas, y las nuestras son muy diferentes”.

Lo que quiere decir es que “si hay algún acuerdo será con el PSOE, pero con firmeza por nuestra parte y la fuerza que nos dan estos resultados”. Lo cual es tanto como decir que el PSOE no va a encontrar en el BNG “ningún cheque en blanco”.

Lo que sí van a encontrarse los socialistas es “un mandato totalmente distinto al que termina, pues ahora vamos a poder decidir sobre muchas cosas”, pronostica un satisfecho David Torres.

No vamos a entrar en ningún gobierno con los socialistas ni con el PP; asumimos el papel que nos toca en la oposición, con la esperanza de que el PSOE cambie su actitud y forma de proceder para llegar a acuerdos puntuales a lo largo del mandato José Antonio Otero González - Alcaldable de Esquerda Unida

La mejor agrupación de Galicia

Satisfacción y fuerza que es mayor, si cabe, en las filas de Esquerda Unida (EU), ya que el respaldo de 1.002 electores permitió al grupo liderado por José Antonio Otero González pasar de 2 a 3 concejales.

“Conseguimos esa tercera acta que se nos resistía desde hace ocho años, situando a O Grove como el único municipio de Galicia en el que nuestra formación aumentó el número de ediles”, destaca.

Susana Millán y Anxo Meis

Es por ello que tanto él como quienes lo acompañarán en la Corporación, Susana Millán y Anxo Meis, se congratulan por el respaldo obtenido y se conjuran “para seguir realizando un trabajo de oposición serio, fiscalizando la labor del gobierno y, sobre todo, realizando propuestas con las que convencer a los vecinos para lograr un gobierno de EU en 2027”.

Dejan claro así que no van a especular con nada “ni vamos a entrar en ningún gobierno con los socialistas, pues aunque todavía no nos hemos reunido con ellos, ni con el PP, asumimos el papel que nos toca, que no es otro que formar parte de la oposición, con la esperanza de que el PSOE cambie su actitud y forma de proceder para, a partir del diálogo, llegar a acuerdos puntuales a lo largo del mandato para que O Grove avance”.

Conseguimos esa tercera acta que se nos resistía desde hace ocho años, situando a O Grove como el único municipio de Galicia en el que nuestra formación aumentó el número de ediles José Antonio Otero González - Alaldable de Esquerda Unida

Y como en unas elecciones nadie pierde –o casi nunca–, el PP también se felicita por el resultado obtenido, ya que los 1.259 votos recibidos le dan 4 ediles.

Hemorragia detenida

De acuerdo que es poca cosa para un partido que ya gobernó O Grove en el pasado, pero no está mal, teniendo en cuenta que sube uno a pesar del pobre trabajo de oposición realizado en los últimos cuatro años y a pesar, también, del cisma que se vive en el partido de la gaviota.

Lo que parece haber logrado su nuevo líder, Pablo Leiva, es parar la hemorragia que padecía, por lo que ahora, una vez cerrada la herida, llega el momento de cauterizarla para estar de nuevo en plenitud de facultades en los comicios de 2027.

A solo 26 del quinto

Razón que explica la “valoración muy positiva” que realiza el propio Leiva, tan “contento” como “ilusionado” cuando resalta que el PP estuvo “a solo 26 votos de sacar el quinto concejal”.

No cabe duda de que “con solo cinco meses en política, el bagaje es muy bueno”, espeta el conservador, que ahora afrontará cuatro años en la oposición “como segundo partido más votado, lo cual supone una enorme responsabilidad”.

Su plan es hacer “una oposición constructiva y en positivo”, aunque, al mismo tiempo, “exigente, siempre pensando en nuestros vecinos y en que O Grove avance”.

Una experiencia que espera resulte tan “maravillosa” como estos cinco meses al frente del PP intentando superar la herencia envenenada que le dejaron, para lo cual resultará vital el trabajo que realice a corto plazo, tratando de ir recuperando simpatizantes y militantes cuanto antes.

Cuarta victoria

El cuarto en discordia es el alcalde Cacabelos. Y, lógicamente, si los demás candidatos están satisfechos, mucho más lo está él, ya que volvió a ganar.

Es cierto que perdió la mayoría absoluta, como sucedió a otros muchos regidores socialistas, pero también lo es que los problemas de su partido a nivel nacional le han pasado factura, de ahí que vea margen de recuperación.

Esto explica la sensación agridulce con la que vivieron los socialistas los momentos posteriores al escrutinio. La misma que, a buen seguro, tuvieron los demás candidatos, ya que todos confiaban en lograr mejores resultados de los que obtuvieron. Y el que ahora diga lo contrario, miente.

Otra cosa es que ya no se pueda volver atrás, de ahí que todos sin excepción se sumen a eso de ver el vaso medio lleno, para quedarse con lo positivo del 28-M.

Que en el caso del PSdeG-PSOE es haber recibido 2.225 votos que le dieron ocho ediles, a pesar de quedarse a solo un puñado de papeletas del noveno, con el que Cacabelos sí conservaría la mayoría absoluta.

Agua pasada no mueve molino

Pero agua pasada no mueve molino, de ahí que se disponga a gobernar en solitario, como ya lo hizo antes de tener la absoluta, convencido de que su proyecto “va por el buen camino” y de que cuando las aguas vuelvan a su cauce en el PSOE nacional, todo le resultará mucho más sencillo.

Sabedor, también, de que ningún partido está en O Grove para tirar cohetes, ya que algunos en el PP aspiraban a lograr 6 o 7 concejales y se quedaron en 4; EU quería 4 o 5 ediles, y tendrá que conformarse con 3; y el BNG aspiraba a crecer como nunca, y si bien es el partido que más votos subió, al final se queda con las 2 actas que tenía.

Al igual que los socialistas confiaban en conservar la mayoría, aunque fuera perdiendo un edil y quedándose en 9, pero finalmente bajaron a los 8 aludidos.

Como en 2015

El propio José Antonio Otero (EU) resalta que “tanto PSOE como PP y BNG volvieron a los números de 2015”, para añadir que los esquerdistas fueron “en ascendencia continuamente hasta romper la barrera de los mil votos, que también era nuestro objetivo”.

Eso sí, reconociendo cierta decepción, pues aún estando satisfechos y agradecidos, en EU también creen que el “intenso trabajo de oposición” que realizado en los últimos años “no se vio reflejado del todo, ya que solo subimos un concejal, que es lo mismo que subió el PP sin hacer absolutamente nada”.

Atendiendo a las explicaciones de unos y otros, cualquier puede llegar a la conclusión de que quien no se consuela es porque no quiere.

Pero también se puede concluir que todos los partidos tienen mucho que reflexionar y que, desde ahora, cada palo tratará de aguantar su vela, procurando mantenerla desplegada hasta la cita electoral de 2027.

En el caso de Cacabelos, con la esperanza de recuperar la mayoría absoluta, por la que luchará “manteniendo la misma línea de trabajo por y para O Grove, aunque sea en minoría, ya que, si bien hemos conseguido transformar y modernizar nuestro pueblo, aún tenemos mucho por hacer”.

Lo hará, insiste, dejando claro a los opositores que quien ganó las elecciones ha sido su partido, “con el doble de votos y concejales que el segundo más votado”.

Lo cual quiere decir, a su juicio, que “los vecinos siguen apostando por nuestro proyecto y todo lo que estamos realizando desde hace ocho años”.