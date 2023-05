El resultado obtenido por Esquerda Unida-Vilagarcía en Común en los comicios del pasado domingo le convirtieron en la cuarta fuerza más votada de las seis que comparecían ante las urnas.

Con 1.092 votos en el escrutinio final, la formación liderada por Juan Fajardo logró un 6,21% del porcentaje de voto lo que se tradujo en un único concejal, o lo que es lo mismo, repetir la representación lograda hace cuatro años bajo las siglas de En Común.

Los resultados obtenidos no han sido del agrado del líder izquierdista, quien no duda en reconocer que “esperábamos un mayor apoyo. Estamos decepcionados porque queríamos contar con el segundo concejal, pero nos hemos quedado a más de 300 votos”.

A la hora de atribuir una causa a haber logrado menos apoyo del esperado, Juan Fajardo no duda y considera que “las encuestas publicadas, en la que no se nos daba ningún tipo de representación, influyeron claramente en los resultados. Hubo mucha gente que, en base a su idea del voto útil, no nos apoyó a tenor de las encuestas”. Ello no es óbice para que el líder de EU subraye “nuestro agradecimiento a las más de mil personas que nos apoyaron con su voto en la urna y a todo el equipo de la candidatura que demostró un trabajo y una implicación ejemplares”.

En relación al escenario político que se plantea, con los pactos como condición para que haya un gobierno de izquierdas, Juan Fajardo reclama el papel que jugará su formación. “Si el PSOE no nos llama sería la prueba de que no han entendido nada del mensaje que le dejaron en las urnas los vilagarcianos. Han anunciado diálogo y si no llaman es que no cumplen lo que dicen. Nosotros aspiramos a formar parte del próximo gobierno, pero con un sentido práctico y cambiando dinámicas porque así no se puede seguir”.

En el caso de que su alternativa sea descartada de cualquier fórmula de gobierno, Fajardo deja claro que “seguiremos dando guerra en la oposición. Somos los que hemos denunciado públicamente los desmanes del gobierno de Alberto Varela y tenemos una línea que nada nos va a hacer cambiar”.

El “batacazo” socialista no le coge de sorpresa

En su valoración de los resultados electorales en Vilagarcía, Juan Fajardo considera que “tenía claro que iba a perder el PSOE la mayoría y con un batacazo importante. La ciudad mostró su disconformidad con una política que les provocó cabreo y demostró que tiene ganas de cambiar”.

El análisis de Juan Fajardo recoge también que “ha habido un porcentaje de voto de castigo muy alto. La gente está en contra de una manera de hacer socialista en la que no se ha escuchado a la ciudadanía. Se ha impuesto y no se ha consensuado y eso siempre pasa factura porque no se puede gobernar al capricho”. En la misma línea considera Fajardo que en caso de poder integrar alguna combinación de gobierno, sus propósitos se mantendrán inalterables.

Apunta que “asumiríamos la creación del centro de día público y terminar con el modelo de asfalto y cemento para cambiarlo por una humanización ordenada y con más zonas verdes”. En lo referido a las liberaciones y su reflejo en favor de la ciudadanía, el líder de EU entiende que “reduciríamos el gasto público y también el número de liberaciones. Ha quedado patente que no se pueden pagar a concejales más de 30.000 euros al año por trabajar cuatro horas al día”.