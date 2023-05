Sabela Fole, a un paso de recuperar Cambados para el PP ocho años después

Hace ocho años, Cambados vivía una jornada histórica, con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular, que le abría las puertas a un cuatripartito formado, en su mayor parte por formaciones de izquierda. Las elecciones del 28-M, ocho años después, dejan la sensación de que ese ciclo se ha acabado y que se inicia el de Sabela Fole como alcaldesa. La conservadora, a pesar de retroceder ligeramente con respecto a 2019, cuenta con ocho ediles, a tan solo uno de la mayoría absoluta y no contempla otra opción que no sea que su nombre se una a la lista de alcaldes de la villa del albariño.

“Estoy muy contenta con todo lo que ha pasado, sobre todo por el respaldo que todos los vecinos de Cambados han prestado a nuestro proyecto”, explicaba Fole ayer, antes de reconocer que esta situación le deja la espina de haberse quedado muy cerca de la mayoría absoluta para poder gobernar sin obstáculos.

Sin embargo, no ha sido así y Fole está dispuesta a iniciar una rueda de contactos con el resto de formaciones políticas con el ánimo de consensuar un acuerdo. Fole está abierta a cualquier posibilidad, aunque su fórmula preferida sería la de gobernar con los ocho ediles con los que cuenta llegando a acuerdos puntuales. Con los grupos de la izquierda va a resultar complicado que pueda alcanzarse un acuerdo de gobernabilidad, pero en la ecuación también se halla José Ramón Abal, de Cambados Pode. Abal fue el que hizo posible el cambio hace ocho años, pero aquel cuatripartito era una unión que nunca acabó de cuajar y, en el anterior mandato ya no formó parte del grupo de gobierno. Insiste Fole en que “somos la candidatura más votada y, solo por sentido común, la Alcaldía debería ser para el PP”.

El todavía alcalde en funciones, el socialista Samuel Lago, reconocía ayer que los resultados no son precisamente los aguardados por su formación pese a que “conseguimos subir en votos, pero no en escaños”. Los socialistas son, junto a Cambados Pode, la única formación que ha experimentado un crecimiento con respecto a 2019, un mérito de “una campaña intensa y con muy buenas sensaciones, aunque finalmente no se viese recompensada con el quinto edil”. Lago agradece los votos que recibió, un total de 1.776 y asegura que su candidatura seguirá trabajando por el futuro del municipio. Entre los trabajos que se van a realizar destaca una rueda de consultas con las diferentes formaciones políticas para analizar posibles vías de entendimiento, aunque en el PSOE son conscientes de las dificultades que se van a encontrar para repetir el cuatripartito de 2015.

Más contundente se mostraba Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados, al afirmar claramente que “los resultados son malos y la única valoración que podemos hacer es negativa ya que aspirábamos a seguir creciendo y no solo no ha ocurrido eso, sino que hemos bajado en votos y ediles”.

El portavoz de Somos reconoce que lo ocurrido el pasado domingo no son “buenas noticias para la izquierda en general y no hablo solo de Cambados, ya que ha sido una caída generalizada que deberemos analizar en profundidad para ver qué ha pasado y qué debemos cambiar para seguir siendo esa alternativa fresca que tanto convenció al electorado cambadés”. Cordal está dispuesto a reunirse con el resto de formaciones políticas para buscar acuerdos de gobernabilidad, aunque reconoce que la posibilidad de que se vuelva a repetir un cuatripartito no es precisamente sencilla. Entre los duros golpes que se ha llevado Somos se encuentra el hecho de que se ha quedado fuera de la corporación municipal el otro nombre que capitalizó la actividad de la formación en las dependencias municipales, Xurxo Charlín, que concurría a las elecciones como el número 3 de la lista.

Otra formación que no se encuentra nada contenta con sus resultados es el BNG de Cambados. Liso González no duda en reconocer que “son unos malos resultados, no podemos ocultarlo, ya que no hemos cumplido las expectativas, que pasaban por sumar un mayor número de personas al proyecto del BNG para Cambados”. Tan solo se logró cumplir lo mínimo para mantener dos ediles. Mañana, la ejecutiva local se reunirá para evaluar lo acontecido y ver qué decisiones adopta la formación, aunque González ya advierte que “siempre hemos dicho que no vamos a favorecer gobiernos del Partido Popular; a partir de ahí, ya no nos toca a nosotros liderar ningún proceso que pueda desembocar en una coalición de gobierno”. De todas formas, González lo ve muy complicado ya que, durante la campaña, Cambados Pode y el Partido Popular “no se atacaron en absoluto así que ya debe existir un acuerdo de antemano para pactar en caso de ser necesario, como así ha sido”.

Por último, José Ramón Abal, de Cambados Pode, espera analizar los resultados con su ejecutiva antes de iniciar cualquier contacto con otras formaciones.