PSOE y BNG dispuestos a abrir una vía de diálogo para la gobernabilidad de A Illa

Las elecciones del pasado domingo han dejado un panorama inédito en A Illa, bastión histórico del socialismo gallego en el que tan solo una vez estuvo el PP cerca de romper ese poder hegemónico. En esta ocasión, los conservadores también se han quedado a un paso de la mayoría absoluta, pero ha aparecido un tercer actor que, hasta el 28-M, siempre había ejercido de secundario, el BNG. Liderados por Manuel Suárez, los nacionalistas han alcanzado su techo histórico en el municipio a costa de un PSOE que se ha descalabrado y al que le va a costar recuperarse de este golpe. Pese al traspiés, la formación liderada por Luis Arosa tiene el consuelo de haberse mantenido como segunda fuerza y que la suma de PSOE y BNG puede garantizar la Alcaldía.

Pero antes hay que negociar, y en las filas nacionalistas tienen muy claro que esos tres concejales, a tan solo un puñado de votos de los socialistas, tienen que tener un peso acorde con los conseguido. “Somos la fuerza política que más ha subido en estas elecciones porque hemos conseguido romper esa barrera de resistencialismo de los electores al alcanzar la cifra de 900 votos, y hemos conseguido que nos vean como una alternativa real a la Alcaldía”. Y de gobernar es de lo que quiere hablar Suárez cuando comiencen las negociaciones con el resto de fuerzas políticas, porque “nosotros somos una formación de gobierno y queremos gobernar, pero antes tenemos que poner en valor el resultado y sentarnos todo el equipo para analizar lo que pasó y ver qué alternativas se presentan”. Recuerda que “los concellos no tienen la capacidad para disolverse, por lo que a los candidatos no nos queda otra que entendernos para gobernar durante cuatro años”.

Suárez pone también por delante otra premisa básica “creemos que tiene que haber un cambio en el Concello importante, y en la medida que la otra parte entienda eso, más fácil será llegar a un acuerdo con el BNG”. Insiste en que estos años “las cosas no se han hecho bien y esto es fruto de todo ello, por eso tiene que haber un cambio importante”. El líder nacionalista también considera que su formación es la que ha salido reforzada de estas elecciones ya que “el PP provincial repudia a su candidato y no sabemos que puede ocurrir y en el PSOE entendemos que estos resultados van a tener algún tipo de consecuencia porque no se puede actuar como si no hubiese ocurrido nada”.

El gran derrotado de las elecciones fue el PSOE, que pasó de una mayoría absoluta a un empate técnico con el BNG y con el PP sacándole medio millar de votos. Luis Arosa reconoce que lo ocurrido el pasado domingo “no eran los resultados esperados, pero el pueblo ha dado un toque de atención del que recogemos el guante para que, en el futuro, vuelvan a confiar mayoritariamente en las políticas del Partido Socialista”. Reconoce que lo del pasado lunes fue “una hecatombe como la que sufrimos en el año 2011 y a nosotros nos pilló con un candidato nuevo, algo que hemos podido pagar”.

Arosa se aferra al hecho de que los vecinos han querido que “la izquierda sume más que la derecha y tenga opciones de formar gobierno” y ya en la propia noche electoral, cuando llamó a su homólogo nacionalista para felicitarlo, le planteó que “estamos abiertos a lo que quieran, a sentarnos cuando y donde quieran para iniciar las negociaciones y perfilar un acuerdo programático que sea beneficioso para A Illa de Arousa y sus vecinos”