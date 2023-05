“Negociaré con BNG y EU porque en campaña hemos coincidido en muchos puntos”

Todavía en pleno proceso de aclimatación política al sorpasso protagonizado por el Partido Popular en Vilagarcía, Ana Granja Guillán analiza el hecho de que su candidatura haya sido la que más apoyos ha recibido para gobernar en Ravella.

– No han pasado ni 24 horas desde que el PP se ha convertido en la fuerza más votada en Vilagarcía ¿Ha dado tiempo a asimilarlo?

– A madurarlo sí. A asimilarlo todavía no porque es muy fuerte. No nos lo esperábamos. Nosotros queríamos crecer, pero que fuéramos a tener más votos que ellos no lo esperábamos. En la calle no era la sensación que el PSOE decía tener. No teníamos sondeos ni nada y nunca se me ocurrió pensar en lo que pasó. Cuando me iban diciendo los votos no daba crédito. Tumbamos cualquier encuesta previa. Nos daban 7, pero subir 4 concejales me parece extraordinario. Por la tarde, durante las votaciones, no era tan optimista, y por eso los resultados me sorprendieron aún más.

– Han pasado de 5 a 9 concejales, han sido la fuerza más votada, pero la Alcaldía parece casi utópica ¿Cómo se encaja esto?

– Ya antes de saber resultados sabíamos que en la izquierda son más alternativas. De todos modos voy a intentar gobernar. Hablaré con Fajardo y con el BNG porque en campaña estábamos pidiendo las mismas cosas y podemos llegar a algunos puntos de encuentro. Lo voy a intentar a base de diálogo.

– ¿Qué futuro espera a Vilagarcía en los próximos cuatro años?

– Lo veo más difícil para un hipotético gobierno coaligado. Con los cambios de tendencia y demás, somos más rival que en otro periodo. Hay esa rivalidad más cerca y vamos a pasar un momento convulso. Supongo que después de acuerdos se lo pondrán más fácil a Alberto, pero no es fácil. Nosotros hicimos un equipo muy bueno. Gente que no nos conocíamos y hemos encajado muy bien y se nos va a ver más empoderados ante cualquier decisión.

– ¿La recuperación de la Diputación para el Partido Popular es otra de las cuestiones que puede marcar ese escenario político municipal?

– Va a marcar mucho. La Diputación tiene mucho dinero y reparte como quiere. Lo más positivo para Vilagarcía sería que gobernase el PP. Por la tendencia de voto en la provincia, en Galicia y en Madrid.

– Su baza, incluso en el lema elegido, era la de la cercanía, ¿han detectado ahí el talón de Aquiles de la mayoría socialista y el escrutinio les ha dado la razón?

– Iba por ahí nuestra idea de trabajo. Escuchar, encontrarnos con la gente y tener en cuenta la opinión de la calle. Ellos no escucharon e impusieron su criterio en muchas cosas. Eso cansa a la gente. Nosotros ofrecíamos todo lo contrario y eso ha llegado a mucha gente.

– Se dice que en las municipales se vota a la cabeza visible, al margen de ideologías ¿Qué opina a este respecto?

– En ese caso, salí bien parada. Creo que hay una parte de ideología que muchos no negocian. Para esos votos de otros lados, sí influye esa persona. Quizá haya pesado mi naturalidad, mi perfil y mi modestia en favor de aquellos votos que no teníamos y que ahora sí.

– Ese perfil bajo, que algunos utilizaban como arma arrojadiza contra su candidatura, se ha convertido en un triunfo casi en lo personal contra aquellos que dudaban de su liderazgo.

– Sí, es cierto. Muchos decían que me faltaban cosas, pero cuando veía eso decía que no se me podía valorar por ser más o menos mitinera, sino por mi capacidad de gestión. Y me veo capaz porque nunca escatimo el trabajo. Le echo las horas que hagan falta. No me enfado, no impongo… Prefiero la calma y demostrar que poco a poco se van consiguiendo las cosas. Tuve muchos detractores. Hace un año, costó que en mi partido me vieran como la candidata. Ahí fui, ahí seguí. Fue una pequeña victoria en lo personal. No sé como le voy a demostrar el agradecimiento al apoyo y al cariño que estoy recibiendo. La gente se acostaba tarde por ayudar a mi candidatura. Me siento querida y más valorada. Me ha venido bien a nivel de autoestima y quien me lo iba a decir a mí un resultado así.

– En el PSOE, además de anunciar autocrítica, consideran que ha tenido que ver una ola creciente del PP en toda España.

– Muy poquito nos hemos beneficiado de ello. A mí la gente de Vilagarcía me habla del carril bici, del tráfico y muy poco del gobierno central. Si piensan que el castigo viene solo de Madrid pienso que no les viene bien. Casa poco con la autocrítica que dicen. Que haya una parte que a lo mejor que sí, pero se vota por Vilagarcía y por pequeñas muestras de soberbia que no pasan desapercibidas para el votante.

– Han subido prácticamente los mismos votos que los que perdió el PSOE respecto a 2019. ¿Qué lectura hace de ello?

– Pienso que hay un grupo de personas que no les duele votar al PP o al PSOE a nivel local. No es lo mismo que votar a nivel autonómico o nacional. Ese nicho de gente que vota en función de sensaciones y no en función de partidos, al final es lo que decide unas elecciones y el derecho democrático.

– A priori tocará hacer oposición, ¿cuál será la línea a seguir?

Me comprometí con la gente de las parroquias a pelear por las cosas que llevamos en el programa. Esa es la línea. Nuestra idea es pelear por el rural y el deporte. En el centro, hay que solucionar lo de Conde Vallellano. También queremos traer empresas a Vilagarcía para que en 2027 podamos gobernar como muchos ya quieren.