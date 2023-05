Giráldez desafía los vientos contrarios al PSOE y suma su primera mayoría absoluta

Meis tendrá un gobierno socialista con mayoría absoluta. Marta Giráldez ha conseguido revalidar la Alcaldía y lo hace con gran solidez, al obtener el sexto concejal que le permite no depender de otras fuerzas políticas para gobernar. Giráldez reconocía ayer que se encontraba “muy satisfecha por lo que hemos conseguido, porque demuestra que hemos trabajado mucho y mantenido un grado de implicación muy alto con los vecinos, y estos han sabido premiarlo”.

Sin embargo, también considera que “debemos analizar de forma muy pormenorizada todos los datos e iniciar una reflexión serena sobre todo lo que ocurrió el domingo”. No en vano, la alcaldesa recuerda que “ha habido mesas en las que hemos arrasado, pero también nos hemos encontrado con alguna en la que los resultados no han sido los esperados, así que no podemos dormirnos en los laureles, sino que tenemos que hacer autocrítica”. A mayores, Giráldez también reconoce que su equipo ha sido de los pocos grupos socialistas de la comarca que ha conseguido “salir mejor de lo que estaba en unas elecciones en los que los vientos que soplaban no eran nada favorables; hemos conseguido resistir la tormenta y salimos mucho más fuertes”.

Mantiene que la intención de su equipo es seguir trabajando “como hicimos estos cuatro años, especialmente en el último, cuando nos encontramos con muchos palos en las ruedas que hemos ido sorteando”. Ahora “podremos repartirnos las tareas de gobierno mucho mejor, ya que contaremos con un concejal más”.

Además de Giráldez, los socialistas contarán con Manuel Muñoz Hermida, Araceli Maquieira Laíño, Martín Casáis Doval, María Sancho Piñeiro y Víctor Conde Calvo en el grupo de gobierno.

Por su parte, el Partido Popular ha sufrido una importante caída en el número de apoyos, pasando de cinco ediles con el 44,58% de los votos en 2019 a cuatro con seis puntos menos. Los ediles del Partido Popular serán Marta Lucio Gómez, Joaquín Martínez Rodiño, Elisardo Vázquez Fontán y Jairo Paz Santamaría.

El BNG también experimentó un ligero crecimiento que no le ha servido para sumar más concejales de los que ya tenía antes de la celebración de las elecciones. Así, el representante nacionalista volverá a ser Juan Manuel Vázquez Sevillano. Vox, que concurría con Ana María Nartallo Cuevas como candidata, solo obtuvo 90 sufragios.