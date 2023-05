Durán: “El miedo a una ensalada de siglas ha reventado las urnas de Vilanova”

El análisis que realiza Durán de este incremento en el número de votos estaría en que “hubo un voto del miedo a ver que toda la estabilidad de este Concello, tan necesaria en esta etapa que estamos atravesando, se podía ir al traste si gobernaba una ensalada de siglas; nadie veía a María José Vales como alcaldesa y a Carmela Alfonso y José Juan Durán como tenientes de alcalde, y la gente reaccionó ante ese temor”. Insiste en que las formaciones que se enfrentaban al PP para arrebatarle la Alcaldía “nada tienen que ver unas con otras y eso la gente lo ha visto y ha cercenado cualquier posibilidad de que pudiese llegar a darse esa situación”.

Durán no quiso olvidarse de una de las polémicas que ha marcado la campaña electoral durante estas últimas jornadas y volvió a insistir en que “el PSOE también ha tenido el problema de que todo cuanto me quería desmentir, lo de los pagos en la Cofradía, es cierto y la gente lo sabe, por eso muchos socios de la Cofradía han castigado a María José Vales, porque ella misma descubrió su propia mentira”.

Otra de las grandes alegrías que se llevó Gonzalo Durán durante la noche electoral fue descubrir que la Diputación de Pontevedra volvía a manos conservadoras. “Al fin nos van a poder devolver todo el dinero que le han robado a los vilanoveses, dinero que debía estar invertido en cuestiones como la carretera de Baión pero que los socialistas prefirieron destinar a la remodelación de Balaídos”. Durán asegura que “vamos a cambiar la forma de actuar de esta gente, totalmente sectaria, para que la Diputación funcione para lo que realmente tiene que funcionar, para ayudar a los concellos más pequeños a realizar aquellas inversiones para las que no tienen capacidad económica”.

Nacieron con el morbo de que su líder sería José Juan Durán, hermano de Gonzalo Durán y otrora responsable del PP en Vilanova y con el objetivo de acabar con la mayoría absoluta. Sin embargo, no han conseguido ese plan pese a conseguir un buen resultado, ya que obtuvieron un representante en la corporación y se quedaron a muy pocos de obtener un segundo edil. La lectura que realizan desde la formación es que el tsunami electoral acaecido a nivel nacional “con un Partido Popular disparado, repercutió en Vilanova y en una pequeña formación como la nuestra, que se vio envuelta en una votación en clave nacional y no solo municipal”. También resalta que “sabíamos de las especiales dificultades que supone competir electoralmente en Vilanova, ante el sistema que encabeza el alcalde en funciones, prueba de ello es el último mes”.

La difícil papeleta de los cuatro próximos años





Si hay una formación que se ha llevado un severo revés en estas elecciones en Vilanova, esa es el PSOE. Mientras tratan de asimilar el duro golpe que han sufrido por parte del electorado, la formación ha comenzado a analizar qué papel va a jugar estos cuatro años en la oposición, un papel que saben que “será muy complicado”. De todas formas, su secretaria general, Sheila Ferreira, aseguraba ayer que “los vecinos, nos hayan votado o no, necesitan tener una voz ahí que les represente”. Ferreira también quiso dejar claro que su formación no está dispuesta a entrar “en campañas como la que hemos vivido en Vilanova, no vamos a insultar, no vamos a mentir, y si eso nos condena a la oposición, pues seguiremos aquí, pero el votante del PSOE puede estar orgulloso de su voto porque vamos a responder, porque vivimos en una democracia”. Pese a cerrar su candidatura tan solo una semana antes del límite, el Bloque Nacionalista Galego consiguió sumar un representante en la corporación vilanovesa y cerca estuvo de lograr dos. Carmela Alfonso, la edil nacionalista agradecía ayer a toda la gente que ayudó a conformar una candidatura que “ha hecho lo que estuvo en sus posibilidades con fines muy honestos”. Alfonso asegura que va a hacer todo lo posible para que “toda la gente que confió en nosotros pueda sentirse orgullosa de su voto”. La nacionalista espera que los electores vean en el futuro “más allá de siempre lo mismo, que finaliza siendo dañino para la salud y para la higiene democrática, así como para la convivencia de la gente”, aunque respetan los resultados electorales.