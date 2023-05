Lo sucedido en O Grove en la jornada del 28-M puede resumirse diciendo que el PSOE, aún ganando en todas las mesas electorales, es el único grupo político con representación plenaria que pierde votos respecto a 2019.

Asimismo, el PP parece ver la luz al final del túnel, aunque sigue muy lejos de la meta soñada, mientras que Esquerda Unida (EU) confirma el buen trabajo de oposición realizado, consolidándose como tercera fuerza y obteniendo casi los mismos sufragios que los conservadores hace cuatro años.

Los galeguistas

El BNG, aún logrando más apoyos, no acaba de carburar, ni siquiera con nuevo candidato. Y el Partido Galeguista de Francisco Iglesias y “Chesqui” no solo no obtuvo representación, sino que recibió menos votos que aquel otro Partido Galeguista de antaño, el de Alfredo Bea.

Dicho esto, hay que insistir en que José Cacabelos podrá seguir gobernando cuatro años más, para alcanzar 16 en el cargo, a pesar de haber perdido la mayoría absoluta, tras dejarse por el camino 787 votos respecto a lo sucedido en 2019.

En aquella ocasión el PSOE superó el 51% de los sufragios y logró 10 actas, pero esta vez se quedó en el 39% (2.224 papeletas), por lo que tendrá que conformarse con ocupar 8 asientos en el salón de sesiones.

De esos más de 700 votos perdidos “400 se nos fueron al PP, EU y BNG, mientras que 300 son de vecinos que este año no nos apoyaron porque se quedaron en casa, y esa fue la clave, ya que si hubiéramos conseguido movilizar a esa gente que en 2019 nos respaldó, habríamos conseguido el noveno concejal”, asume Cacabelos.

Auditorio

La lectura que se hace en la casa socialista es que menos mal que en los últimos años se hicieron cosas tan importantes como el Auditorio, ya que, en caso contrario, la caída registrada por el PSOE en toda España podría haberlos “barrido”.

Dicho de otro modo, que aún asumiendo y reconociendo errores, que se comprometen a corregir, los socialistas mecos, como tantos otros, se sienten perjudicados por la política nacional.

Nuevo mandato

El consuelo, al menos, es que ganaron las elecciones, y eso lleva a Cacabelos y su equipo a empezar a planificar el nuevo mandato.

Una prueba de fuego a la que también se someterá el nuevo líder del PP, Pablo Leiva, que se estrenará como concejal tras conseguir 163 votos más que Beatriz Castro hace cuatro años.

El conservador, que tiene por delante el reto de reunificar a la militancia, puede presumir de haber logrado el 22% de los sufragios (1.259), pero no puede dormirse en los laureles, ya que pisándoles los talones, con 155 papeletas más que en 2019, está el esquerdista José Antonio Otero, en el que confiaron 1.002 electores (17%).

Par completarse la Corporación con el BNG de David Torres, que ha logrado 814 votos (14% que suponen 219 más que hace cuatro años y le permiten conservar dos actas de concejal. No está mal, pero los nacionalistas aspiraban a mucho más.

Fuera de la Corporación

Al igual que aspiraba Francisco López Franco (Chesqui) y su candidato para el Partido Galeguista (PG), Francisco Iglesias.

El expatrón mayor de la cofradía ocupaba el cartel y era toda una incógnita, pero no acabó de funcionar, de ahí que el domingo tuviera que conformarse con solo 197 votos, apenas del 3% del censo.

Lejos quedan aquellos tiempos del Partido Galeguista Demócrata (PGD) de Alfredo Bea, cuando llegó a formar dos gobiernos de coalición, e incluso las elecciones de 2019, cuando se presentó con Félix Lamas como alcaldable y, a pesar de quedarse fuera de la Corporación, logró mejores resultados que los galeguistas de Chesqui e Iglesias.

En todo ello, incluida la pérdida de la mayoría absoluta, parece haber influido que bajara la participación respecto a 2019, a diferencia de lo sucedido en otras muchas localidades.

Votaron casi el 64% de los electores mecos, es decir, 5.814 ciudadanos, frente a los 5.949 que lo hicieron en el anterior proceso electoral municipal.

"Ganamos las elecciones"

Preguntado, ya en frío, por el resultado electoral, José Cacabelos responde que, “claramente, el PSOE ganó las elecciones, y lo hicimos en todas las mesas electorales, es decir, en todos los barrios y calles, lo cual nos da un respaldo importante”.

Y no solo eso, sino que “sacamos el doble de votos y concejales que el segundo más votado, que fue el PP”. Es cierto, añade, “que perdimos la mayoría absoluta, pero 8 ediles es una mayoría simple muy amplia, y por tanto el primer balance debe ser positivo”.

Tanto que “podemos concluir que los vecinos siguen apostando por nuestro proyecto y todo lo que estamos realizando desde hace ocho años”.

Convencido de ello, Cacabelos anuncia que seguirá en la misma línea, “lógicamente en un nuevo marco que nos llevará a hablar, desde esta misma semana, con las demás fuerzas políticas, empezando por el PP, ya que somos nosotros los que debemos dar el paso de intentar formar gobierno o decidir gobernar en minoría”.

Castigada la marca PSOE

En cuanto a las causas de la pérdida de dos ediles, el líder socialista explica que, una vez analizados ayer los datos del 28-M, “vemos que sí pudo haberse visto castigada la marca PSOE, y posiblemente parte de los 787 votos que perdimos se nos hayan ido por la imagen que ofrece el Gobierno central y percibe el votante”.

En cualquier caso, “llama la atención que casi todos los gobiernos socialistas con mayoría absoluta perdieran votos, y que incluso dejara de ser la lista más votada, mientras el PP crece en votos en Galicia a pesar de problemas con la Atención Primaria y la crisis de la mejilla”.

De ahí, apunta el meco, “que salvo en Meis y O Grove, O Salnés pierda el color socialista, lo cual es un análisis que debemos detenernos a realizar a nivel autonómico, donde la imagen del PSOE se está viendo debilitada”.

Al hacer balance de lo sucedido, José Cacabelos también se lamenta por la pérdida de la Diputación de Pontevedra, pues “durante ocho años de gobierno bipartito” en el ente provincial “han dado oportunidades a todos los ayuntamientos de la provincia por igual, aportando ayuda a todos ellos”.

De ahí que ahora desee que el nuevo gobierno del PP haga lo propio “y siga en esta línea de ayuda a los municipios independientemente del color político que tengan”.