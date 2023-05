Alberto Varela cuenta con las tablas de la experiencia. Ya no es aquel joven timorato e introvertido que en 2015 accedió a la alcaldía de Vilagarcía de la mano del llamado sector crítico del PSOE, sino un barón del partido que marca criterios propios tanto a nivel municipal como gallego, no en vano preside la federación gallega de municipios (Fegamp), órgano que también forjó su perfil de político joven que aún no alcanzó la cicuentena.

Apenas nada queda de aquella inocencia del principiante asesor jurídico de Urbanismo de un pequeño pueblo de provincias, gracias sobre todo a ese magma con que le cubrieron los vilagarcianos hace cuatro años, al confiarle una comodísima mayoría absoluta de 12 concejales. Es hoy un alcalde con el bagaje de ocho años sin oposición que le dejan lucir muchas inversiones, desde las peatonalizaciones, los carriles-bici, el paseo marítimo, las playas, y a su vez a su inequívoco respaldo a la cultura con citas como el Atlantic Fest, el Clas-clás o el Curtas, entre otros, de fama que traspasa fronteras. Varela también proyecta su carácter diplomático, una persona culta, seria, dialogante, que le facilita hasta pactar con el diablo si cree que a Vilagarcía le puede ser beneficioso. Y así hizo con uno de los proyectos que a cualquier otro político le llevaría al fracaso más absoluto, a saber: convertir la Comandancia de Marina, en plena TIR, en el centro de salud de referencia para la ciudad, todo ello por un acuerdo histórico, por improbable, con el Puerto de Vilagarcía, dirigido por el conservador Cores Tourís. Alberto Varela asume el retroceso en las urnas abriendo la puerta a negociar con el BNG para mantener la alcaldía Todo ello poco después de una pandemia que paralizó la Administración local más meses de los previstos; eso sí, de puertas hacia afuera porque Varela y su equipo siguieron intentando atraer inversiones, en algunos casos millonarias gracias a los Next Generation. Unos ingresos posibles en un momento especialmente dulce pues el PSOE gobierna no solo el Estado sino también una Diputación tantas veces le ha echado un capote. Quedan, cierto, asignaturas pendientes: la autovía, el cuarto juzgado, suelo industrial, aprobación del PXOM, algo que los votantes le han reprochado, por lo que deberá aprobarlas en otra convocatoria.