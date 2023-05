A cultura pídelle a Portos que cambie a lei para evitar o cobro de taxas por actividades nos peiraos

Non está facendo Portos moitos amigos desde que aprobou a lei pola que o ente cobra unhas taxas a calquera actividade cultural que se celebra nos peiraos, algo que lle veñen recriminando diferentes entidades en toda Galicia, especialmente desde a data do 17 de Maio, Día das Letras galegas. Entre esas entidades que se amosan disconformes con esta decisión do ente atópanse os responsables da Escola de Navagación Tradicional da Illa, pertencentes a Dorna, que tiveron que cambiar o peirao do Xufre, onde se estaba celebrando u nbautizo de mar, polo Regueiro, para evitar unha sanción. A resposta de Portos a aquilo foi que só tiñan que encher un formulario para tocar, pero esa resposta ten unha serie de matices que destaca o presidente da ENT, Héctor Suárez, “xa que hai que pagar unhas taxas, é dicir, temos que pagar por espallar a cultura galega nun día festivo e no que non hai actividade profesional algunha no peirao”.

Desde a entidade entenden que non pode valer todo “para pasar por caixa” por iso queren prantexar un debate co ente no que se aborde a exención de taxas, algo que moitos concellos da comarca do Salnés estarían dispostos a apoiar, fartos de ter que gastar unha parte do orzamento para actividades culturais en pagar o que pide Portos de Galicia. “Da a sensación de que Portos só quere privatizar o espazo público, cando ese espazo público xa estaba aí moito antes de que existise este ente”, explica Suárez que lembra que a súa asociación sofre por dúas vertentes os custes que impón Portos, por un lado nas actividades culturais cando se organizan nos peiraos, pero sobre todo, pola obriga de que as embarcacións paguen un canon pese a ser tradicionais e históricas.

“Isto non é un ataque gratuito a Portos, nós estamos dispostos a aplaudir todas aquelas cousas que o ente faga ben, pero nisto está obrando co único obxectivo de recaudar e así non se dinamizan nin se lles dá vida aos peiraos galegos”, explica.

Varios membros da Escola de Navegación Tradicional tiveron que facer fronte a varias sancións, algunha delas un tanto surrealistas cando “saben que a nosa laboura é totalmente altruista e está servindo para garantizar a pervivencia dunha parte moi importante do patrimonio marítimo de Galicia. Insiste en que o que máis lle gustaría a calquera dos colectivos que se adican á preservación da cultura e do patrimonio marítimo “é ir da man das administracións a calquera sitio e sentirno respaldados por elas, e iso non está pasando nestes momentos, queremos crer que por descoñecemento, por iso estamos dispostos a sentarnos co ente portuario e dialogar todo o que sexa necesario”.

E Escola de Navegación Tradicional celebrou o pasado luns unha actividade con 44 nenos da Estrada e os seus dez monitores, unha actividade na que “lles ensinamos como se manexan as velas, como se navega e as feituras das diferentes tipoloxías de barcos; non lles cobramos nada porque entendemos que debemos dar a coñecer o máximo posible a nosa cultura” algo que semalla que Portos non ten tan claro.

Como exemplo diso está a situación que vive o “Hydria”, explica Suárez, a única embarcación de motor a vapor que existe en España e debería estar exento de taxas según a propia lei, pero que Portos de Galicia segue aplicándolla, cobrándolle taxa, unha circunstancia que pode provocar a súa venta. Suárez lembra que “isto non pode suceder, porque as administracións están amosando unha falta de visión total con este tema; cando se venda o barco e acabe fóra de Galicia ou no desguace será cando todos nos botemos as mans á cabeza e xa será demasiado tarde para poder facer nada”. Tamén lembra a necesidade de que A Illa, o punto de Galicia cun maior número de embarcacións tradicionais siga carecendo dun espazo de amarre para elas.