Los propietarios de Torre de Escuredo insisten en ser expropiados por 2,8 millones

La familia propietaria de la casa torre de Escuredo comunicó ayer que un perito judicial ha tasado el inmueble en 2,6 millones de euros.

“Pero eso es totalmente falso”, aseguran los abogados del Concello. “La familia le pidió que se pronunciara sobre el valor medio de construcción en la zona en la que se encuentra ese terreno, pero de ninguna manera el perito determina el precio”, ratifican los asesores jurídicos municipales.

Lo cierto es que la propiedad lleva mucho tiempo buscando la venta o expropiación de ese inmueble, rechazando el procedimiento de permuta forzosa iniciado por el Concello.

Y lo que trata de demostrar ahora es que el terreno vale mucho más de lo que ofrece la Administración local, reseñando que en caso de confirmarse la valoración pericial “el Concello estaría obligado a pagar 2.581.045 euros más los intereses acumulados desde agosto de 2020, que ascienden a 216.535 euros, por la expropiación de la propiedad”. Eso sí, siempre y cuando quisiera expropiarla, que es algo que ni se plantea el gobierno de José Cacabelos; y mucho menos por ese precio.

De hecho, el propio alcalde indicaba ayer que el procedimiento iniciado por el Concello no está en entredicho, ni mucho menos, sino que esta valoración del proceso expropiatorio obedece a la vía seguida por la familia propietaria.

La misma que en su día pidió por la propiedad 2.848.300 euros, limitándose la valoración realizada por el Concello a 337.392 euros.

Cabe reseñar que la tasación pericial reseñada obedece a un procedimiento ordinario iniciado por la familia Escuredo contra el Jurado de Expropiación de Galicia y el Concello.

El siguiente paso es reunir a las partes, el 28 de junio en la sede del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, para abordar la prueba testifical pericial e introducir posibles aclaraciones o alegaciones.

La propiedad sostiene que una vez concluidas estas etapas del proceso, “el pleito quedará a la espera de una sentencia definitiva”.

Frente a lo cual, José Cacabelos sostiene que “no se está discutiendo la tasación, sino si procede la expropiación o no, porque el Jurado de Expropiaciones determinó en su día que ésta no correspondía porque el terreno no reúne las condiciones para ello”.

Dicho de otro modo, que “nadie está discutiendo el precio, porque eso es algo que ya se verá en el futuro; lo que se discute en el TSXG es si procede la expropiación después de que el tribunal determinara que no procede la ‘expropiación por ministerio de ley’ solicitada por la familia”, es decir, un trámite expropiatorio instado por la propiedad de un terreno destinado a un fin público, que no cuenta con aprovechamiento lucrativo, una vez pasado el plazo legal sin que la Administración lo haya expropiado.

“Pero no procede, entre otras razones porque este terreno está sujeto al decreto Cuiña”, recuerda el máximo mandatario.

Para añadir que, en todo caso, “si la familia se siente perjudicada por no haber podido construir en su parcela contra quien tiene que actuar es contra el decreto Cuiña de la Xunta, pero no contra el Concello de O Grove, ya que nosotros no le impedimos hacer nada”.

Es por todo ello que Cacabelos afronta este movimiento de ficha de la familia “con absoluta tranquilidad, porque aún llegando al extremo de tener que iniciar el proceso de expropiación tendría que comenzar el expediente desde el principio y habría que determinar un nuevo valor, por lo que nosotros defenderíamos nuestros valores y nuestros informes”.

Interés municipal

Una defensa del interés municipal, aclara, que “ya vamos a mantener el mes que viene en el acto convocado en el TSXG para que se presenten todas las pruebas periciales; las suyas y las nuestras”.

Es “un procedimiento habitual más en el que, repito, no se discute la tasación, sino si procede expropiar o no, y nosotros mantenemos que no cabe la expropiación porque no se cumplen los requisitos para ello”.

Para terminar, a Cacabelos le llama la atención que “esto ya estaba notificado hace unos días, pero lo distribuyen en los medios de comunicación en el último día de campaña electoral con una clara voluntad política”.

Por cierto, “que como ya anuncié en su momento, este proceso en torno a la casa torre de Escuredo va para largo, por eso lo que quiero trasladar a la sociedad grovense es un mensaje de tranquilidad absoluta, dado que todo esto obedece a la estrategia de la familia”, espera el alcalde.

Para sentenciar que “nosotros tenemos la nuestra, que pasa por rechazar la expropiación que pide la familia, porque como no puede edificar a causa del decreto Cuiña busca el modo de sacar partido a la parcela”.

La oposición intenta sacar partido a la situación

Aunque el anuncio realizado ayer por la familia Escuredo no tenga validez legal alguna a estas alturas del procedimiento, el hecho de que ayer trasladara a los medios de comunicación una supuesta tasación judicial no pasó desapercibido, ya que se convirtió inmediatamente en parte de una estrategia política. Y es que fueron varios los grupos de la oposición que a lo largo de la jornada se encargaron de divulgar el mismo pronunciamiento de la propiedad, como si quisieran hacerlo suyo. No cabe duda de que ha tenido mucho que ver en todo ello el hecho de que ayer fuera el último día de campaña y que mañana se celebren elecciones.