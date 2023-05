Iba a ser a principios de mayo, pero finalmente, las puertas del Burger King de O Terrón, en Vilanova de Arousa, se abrieron en el día de ayer, una inauguración a la que no faltó el alcalde y candidato conservador de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado de varios de sus ediles. La imagen de Durán inaugurando una cadena de comida americana, corrió como la pólvora por internet y pronto salió Renova Vilanova, la formación que lidera su hermano, José Juan Durán, recordándole que “esconde su mala gestión detrás de hamburguesas”.

El regidor no dudó en sacar pecho de la inauguración del local y aseguró que “Vilanova sigue progresando” destacando que la instalación de un servicio como Burger King en el municipio no es una casualidad, sino que se realiza después de “estudios de mercado en profundidad”. El hecho de que abra sus puertas la multinacional americana es que “Vilanova tiene futuro, por eso queremos que las empresas acudan aquí para seguir avanzando y seguir creando riqueza”. No en vano, desde el grupo de gobierno recordaban ayer que el nuevo restaurante de comida rápida crea una veintena de empleos.

Pronto comenzaron a surgir las críticas y la más dura llegó desde Renova Vilanova, cuyos integrantes se acercaron a un local hostelero cualquiera del municipio para reivindicar a la hostelería local. Desde la formación de José Juan Durán lamentaban que el alcalde y Javier Tourís, segundo de los conservadores, “traten de esconder los resultados de una pésima y ruinosa gestión municipal”. Insisten en que no es la multinacional la que elige Vilanova “por unos informes sobre que la sitúan como la nueva meca para realizar inversiones, nada más lejos de la realidad, se abre porque un empresario local paga a la franquicia para abrir donde le considere oportuno”.

Lamentan desde Renova “fastidiarle el relato, pero uno de los motivos para instalar este tipo de servicios es el bajo valor de los terrenos en Vilanova, menor que en otros municipios, a lo que se suma que la carretera es una de las que más tráfico acumula durante la primavera y el verano”. A eso también suman que Vilanova está en una de las comarcas más turísticas de Galicia “no por mérito del grupo de gobierno, por muchos selfies que se hagan en las terrazas, sino de los empresarios, que son los que apuestan por hacer inversiones”.

Para la formación, la imagen de Durán y Tourís acudiendo a las obras de la hamburguesería “acompañados de su nutrido y generosamente remunerado equipo resulta patética”. Sin embargo, entienden que no les quede otra opción porque “no pueden visitar las obras del centro de día (prometido en la campaña de 2011), del centro de talasoterapia y piscina municipal (en 1998), de la pasarela a Ansuiña (en 2019), de carretera de Baión (en 2019) y de un largo etcétera de promesas electorales que no pasaron de la fase de infografía”.