“Conde Vallellano tiene que ser la artería que dé servicio al comercio del centro”

–¿Cómo se definiría usted? ¿Cómo es Ana Granja?

–Yo soy como me ven. Soy una persona a la que no le gusta nada la maldad, sufro muchísimo con la maldad. Los chismorreos tampoco van conmigo. Soy una persona que pide perdón enseguida. Asumo mis errores y los de mi equipo, y nunca hago nada con intención de fastidiar a alguien.

–Dice que no le gusta nada la maldad. ¿Hay mucha en el mundo de la política?

–Sí, aunque quizás yo no utilizaría la palabra maldad. Sí es cierto que en política hay muchos intereses, y que hay personas que cuando llegan al poder se transforman y les sale su parte más ruin. Pero también es verdad que no todos los políticos son así. Mucha gente se mete en política sin pensar en lograr nada para sí mismo.

–Y usted, ¿por qué se metió en la actividad política?

–Podría decir la frase bonita, que lo hago por los vecinos, y sería verdad. Pero también es verdad que esta es una actividad que engancha. Aunque mi padre fue concejal, en casa nunca se habló de política. Y la primera vez que estuve en una lista iba en el número 12. Pero después me llamó Tomás Fole en 2013, y me encantó ser concejala. Estaba con las brigadas y me encantó ese trabajo. Empezaba a las ocho de la mañana y terminaba a las diez de la noche, pero me encantaba ese trabajo, estar en la obra. Esas pequeños logros que vas consiguiendo, ver que puedes solucionar algunos problemas de la gente, son cosas que te van enganchando.

–Aspirar a la Alcaldía supone un paso importante.

–Me gustaría cambiar Vilagarcía, y ser una alcaldesa que dejase huella, pero no por una fuente o una piscina en O Ramal, sino porque el día que me fuese hubiese más empresas en Vilagarcía, y los jóvenes encontrasen trabajo aquí al terminar sus carreras.

–¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, el principal error de los mandatos del PSOE?

–La soberbia. La mayoría aplastante que lograron les ha hecho olvidar que no es lo mismo número de votos que número de concejales. Si sumanos los votos de todos los partidos de la oposición, tenemos más que ellos y, sin embargo, se han comportado con soberbia. El alcalde te recibe la primera vez y te dice a todo que sí, pero ya no te da una segunda reunión. Creo que esa actitud les está pasando factura.

–En su mitin central de campaña cargó contra el “exceso de hormigón” y las “fuentes que estorban”. ¿Por qué cree que están mal obras como la de la plaza de Galicia o la de Arzobispo Lago?

–Lo que les achaco es que sus obras parecen cabezonerías, caprichos... Si vienen los comerciantes de Arzobispo Lago a decirte que tal como se están haciendo las cosas les vas a crear un problema, párate a pensarlo, no te cierres en banda... El problema de Arzobispo Lago es que ahora están juntos los niños, los coches y los autobuses que van al hotel... Se pudieron construir aceras más anchas, pero dejar un paso para el tráfico. Antes de hacer una obra así también hay que pensar en el comercio, en los taxistas, en los repartidores... ¿Es que al PSOE de Vilagarcía nunca le entra la duda de haberse confundido?

–¿Habrá alguna peatonalización nueva si gobierna el PP?

–Hay que hacer algo en Conde Vallellano, eso está claro. Pero yo no pondría fuentes. Esa tiene que ser la arteria que dé servicio al comercio del centro. Se podrán ampliar las aceras, pero tendrá que haber un espacio para los taxistas y para la carga y descarga de los comercios, tanto de los repartidores como de los clientes.

–¿En qué personas de su equipo ha pensado para áreas como Urbanismo, Servicios Sociales o Cultura, si llegan al gobierno?

–De Urbanismo se ocuparía Juan Andrés Bayón. Elena Suárez estaría en Servicios Sociales y Mujer. Jesús Rey llevaría los asuntos de comercio, empresas, emprendimiento... Marta Ferradáns estaría al frente de Cultura. Raúl Santamaría llevaría Juventud. Y David Oliveira sería el concejal del Rural. Queremos crear una concejalía específica para el rural, con personal y dotación económica propios.

–¿Y la alcaldesa?

–A mí me gusta mucho el deporte. Me dicen que es un área muy complicada, pero el urbanismo también lo es.

–¿Cuál es la gran bandera del PP de Vilagarcía en estas elecciones?

–Nuestra baza es la cercanía, lo que más nos identifica. Vamos a escuchar a todo el mundo.

“No tengo intención de ofender a nadie, pero me temo que Vox no conseguirá representación”

–En el bloque de izquierdas hay cuatro partidos, y en el de derechas, dos. ¿Esto beneficia o perjudica al PP, porque por un lado se reparte menos el voto, pero por otro hay menos puertas a las que llamar en una negociación?

–Esta situación supone una desventaja para el PP. Alberto Varela tiene la tranquilidad de saber de que tanto el Bloque como Podemos le pueden ayudar en caso de necesidad. Sabe que con Esquerda Unida, quizás no, pero que sí puede contar con el BNG y Podemos. Nosotros, en cambio, necesitamos sacar los once concejales, porque si no, lo tendremos difícil.

–¿No sopesa la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vox?

–¿Votarán los vecinos de Vilagarcía a un partido solo por su candidato en Madrid? Es un partido que no tiene un programa electoral para Vilagarcía, con un candidato que no es de aquí... No tengo intención de ofender a nadie, de verdad, pero me temo que Vox no va a conseguir representación en Vilagarcía, así que necesitamos los once concejales, sí o sí.

–¿No han desaprovechado un buen activo político al llevar muy atrás en la lista, en el puesto 8, a David Oliveira, que fue el líder de Ciudadanos?

–Sí, va atrás en la lista, pero no está desaprovechado. De hecho, estamos convencidos de que va a salir. Fue decisión suya ir en el puesto 8, porque quería disponer de algo más de tiempo para su familia.