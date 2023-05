O Grove encauza definitivamente la consecución del PXOM

La Corporación municipal de O Grove aprobó esta tarde el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) impulsado por el gobierno socialista de José Cacabelos.

Fue una aprobación inicial, similar a la que se había realizado ya hace un par de años. Con la salvedad de que esta vez se incorporan los informes favorables emitidos por Portos de Galicia y Patrimonio.

Quiere esto decir que, sobre la campana, el PSOE lanza el documento urbanístico que prometió cuando consiguió la mayoría absoluta, lo cual es tanto como decir que la pelota está en el tejado de la Xunta, que debe ahora prestarle aprobación definitiva.

Así lo recordaba el alcalde, José Cacabelos Rico, quien explicaba que en julio de 2021 “ya se aprobó provisionalmente –gracias al PSOE– y ahí finalizó el trámite municipal, dado que en ese instante este documento se traslada a la Xunta, que es la que tiene que aprobarlo definitivamente”.

Cuatro años de retraso

Lo que sucedió fue que a finales de aquel año “Urbanismo nos dijo que los informes de Patrimonio y Portos de Galicia no eran favorables, a pesar de haberse emitido con cuatro años de retraso”.

Desde aquel momento se mantuvieron varias reuniones. “En una con Urbanismo nos dijeron que no podían aprobar el PXOM hasta disponer de esos informes favorables, a pesar de que nos pedían cosas contradictorias –lamenta el regidor–, pues Portos nos decía que teníamos que sacar unos elementos patrimoniales de su área de influencia, mientras que Patrimonio nos decía todo lo contrario y pedía que los mantuviéramos”.

Demasiados trámites

Pero eso no es todo, sino que “también nos exigió un estudio de los yacimientos arqueológicos de todo el pueblo y una revisión de todos los elementos del catálogo patrimonial que nos obligó a contratar a una consultora de arqueólogos”.

Además, “el año pasado tuvimos que participar en hasta siete reuniones con Patrimonio de la Xunta y los técnicos”.

Lo que quiere decir con esto Cacabelos es que se trata de un proceso lento, pero también de un expediente que O Grove lleva años intentado culminar, “de ahí que siempre dijera que en cuanto tuviéramos esos informes favorables se elevarían nuevamente a pleno para aprobar otra vez el PXOM provisionalmente y volver a mandarlo a la Xunta”.

Catálogo de Patrimonio

Hay que tener en cuenta, igualmente, que “es la ley la que nos obliga a ello, haciendo necesario e indispensable aprobar el nuevo catálogo de Patrimonio, que incorpora hasta un centenar de elementos nuevos”.

Coincide que el pleno se convocó para ayer, a las puertas de unas elecciones, porque “el informe de Patrimonio llegó y entró en el Registro del Concello hace cuatro semanas, y el de Portos lo hizo el jueves pasado, de ahí que tuviéramos que convocar esta nueva aprobación provisional para corroborar esos informes favorables y reenviar el PXOM a Urbanismo, para que lo apruebe definitivamente y poder disponer, por fin, de ese importante documento”.

El mismo para cuya aprobación era necesaria una mayoría absoluta que tenía garantizada de antemano, gracias a las actas del gobierno socialista e independientemente de lo que fueran a hacer los grupos opositores.

Unos grupos “que nunca nos apoyaron, tampoco en esto, y llevan toda la campaña electoral tratando de engañar a la gente al decir que en el PSOE no queremos PXOM y lo habíamos guardado en un cajón, cuando en realidad fuimos el único partido que peleó para lograrlo”, remarca Cacabelos.

Por esto dejaba claro que “ahora que tenemos los informes favorables ya no hay marcha atrás, a pesar de que la oposición nunca creyó en el PXOM y lo utiliza con fines electoralistas”.

Lo que quiso decir es que “mientras para el PSOE el PXOM es una necesidad, pues servirá para mejorar nuestro pueblo, y por eso hicimos todo lo necesario para aprobarlo, la oposición habría preferido que esto no saliera adelante, llegando candidatos como el del BNG a decir que este PXOM no es el que aprobamos provisionalmente y que solo se aceptaron el 2% de las alegaciones”.

Las "mentiras" del BNG

Ante lo cual, José Cacabelos replica que “son mentiras propias de un desconocimiento preocupante en alguien que se presenta para ser alcalde, y que ya ha demostrado otras veces que solo sabe mentir y difamar”.

Espeta el alcalde que el PXOM aprobado esta tarde “es el mismo en el que se aceptaron el 95% de las 4.500 alegaciones presentadas, y si el candidato del BNG se leyera los informes lo sabría”.

Dicho lo cual se felicita porque “gracias a la mayoría absoluta de que disponemos, y trabajando duro estos años, hemos conseguido llegar a este momento crucial para O Grove, dado que el PXOM es tan necesario como bueno para todos, además de ser algo que en su día nos comprometimos a conseguir”.

Esquerda Unida

No se libró el alcalde de críticas como la de José Antonio Otero González (Esquerda Unida), quien considera que se planteó este asunto en “un momento inoportuno, a tres días de las elecciones, cuando podría esperar a que se forme la nueva Corporación para que ésta tome la decisión correcta”.

El esquerdista cree, de igual modo, que lo sucedido “demuestra lo que dijimos hace ya dos años, en el pleno de su primera aprobación inicial, al advertir de que si los informes de Portos y Patrimonio eran desfavorables era porque no se había hecho bien el trabajo”.

Incluso advierte de que ahora “son informes favorables condicionados, por lo que habrá que adaptar nuevamente el plan para resolver las peticiones que realizan Portos y Patrimonio”, lo cual supone que “tampoco podemos descartar que si sigue gobernando Cacabelos se vuelva a mandar mal y tengamos que pasar por un tercer proceso de aprobación inicial”.

Votos favorables

En cualquier caso, y “dado que se diferencia del PXOM del PP en 2014 en que no tiene la misma contestación social en la calle”, Esquerda Unida decidió votar a favor porque “la estrategia política de Cacabelos pasa por acusarnos de no apoyarlo, y no le vamos a dar el gusto de que pueda utilizar nuestra abstención o un voto contrario intentando dar un vuelco a una campaña que sabemos que tiene perdida”.

También votó a favor el PP, a pesar de las duras críticas de su aún portavoz, Beatriz Castro, quien trató de disculpar los errores cometidos por su predecesor, Miguel Pérez, con el anterior y fallido PXOM.

Las acusaciones de Beatriz Castro

Lo que hizo Castro en su última intervención como munícipe fue reverdecer viejos debates políticos, llegando a acusar a los miembros del gobierno de haber realizado "tráfico de influencias", lo cual enfadó mucho a todos los socialistas y le costó un duro reproche por parte del alcalde.

El BNG de David Torres, que advirtió de que se iría del pleno si no terminaba antes de las ocho porque tenía un acto político, se reunía justo antes de la sesión para tomar una decisión. Finalmente decidió abtenerse, no sin antes recibir otra buena reprimenda del regidor.

En cualquier caso, daba igual la postura de los grupos opositores, ya que era suficiente con la mayoría absoluta del PSOE.