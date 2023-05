El BNG conectará los puentes de As Rans y A Barca para descongestionar el tráfico

El Bloque Nacionalista Galego de Cambados desgranó ayer los elementos centrales de su programa electoral en un acto convocado a mediodía en la Praza do Concello. El candidato a la Alcaldía, Xosé Luis “Liso” González, explicó que las propuestas se organizan en torno a una serie de grandes ejes. Uno de ellos es el urbanismo y la ordenación del territorio. En este, el BNG aboga por evitar el paso por el centro de la villa del tráfico que no va a detenerse en la localidad. Para ello, se haría una circunvalación mediante la conexión de los puentes de A Barca y As Rans.

El Bloque de Cambados también defiende el desarrollo de un plan de urbanismo (PXOM), el desarrollo urbanístico de terrenos en el entorno de los Juzgados y de la avenida da Pastora. En el caso de las comunicaciones en el rural, “Liso” González alertó de la necesidad de mejorar la carretera PO-550 a su paso por Castrelo, pues tal y como está diseñada actualmente la carretera, corta la parroquia en dos y es muy insegura para los peatones. Otras propuestas del BNG contenidas en su programa electoral son la reorganización del mercado, la mejora de los servicios que presta el Centro de Información á Muller (CIM), la creación de un área específica sobre feminismo en la biblioteca municipal, o la constitución el Consello Deportivo Municipal. “Liso” González también hace hincapié en las medidas culturales. Estas estarían muy enfocadas a la literatura y a la figura de Ramón Cabanillas. Así, defiende la recuperación de la Feira do Libro, la existencia de concursos de creación e investigación en torno a Cabanillas, o la ampliación del actual “roteiro” sobre el poeta. En lo que atañe a la Festa do Albariño, el Bloque defiende la necesidad de potenciar las actividades diurnas y diversificar por todo el casco los espacios en los que se celebran los eventos. Otras propuestas de los nacionalistas con las que concurren a los comicios de este domingo son la creación de unos columbarios públicos municipales, y de una zona para el aparcamiento de las autocaravanas, por ser una modalidad turística en auge.