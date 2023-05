El Ayuntamiento indulta los eucaliptos del céntrico parque de O Terrón

Así las cosas, el Concello, que tenía previsto comprarla para continuar con el proyecto de gran parque que posee para O Terrón, decidió agilizar su adquisición para preservar los árboles, explicaba ayer el alcalde en funciones, Gonzalo Durán. “A partir de ahora, salvo que los vecinos queramos, toda esta masa arbolada de O Terrón se mantendrá para uso y disfrute de todos; la arboleda no va a desaparecer”, señala. A pesar de que se trata de eucalipto en su mayor parte, una especie foránea, los vecinos llevaban mucho tiempo preocupados por la posibilidad de quedarse sin un espacio verde a tiro de piedra del casco urbano, ya que tan solo bastaba con cruzar la pasarela para adentrarse en él.

El proyecto de O Terrón es una iniciativa que puso en marcha el alcalde de Vilanova en 2004 y que tenía como principal objetivo crear un gran parque público e impulsar la construcción de una serie de equipamientos deportivos que iban desde el campo de fútbol a la piscina, pasando por piragüismo o tenis. Durante todos estos años, casi dos décadas, el Concello ha ido adquiriendo diferentes parcelas hasta sumar un total de 33.542 metros cuadrados de superficie, con los 2.200 adquiridos recientemente.

Para completar el proyecto inicial todavía queda por delante la adquisición de 7.292 metros cuadrados de terrenos que se encuentran en las inmediaciones de la arboleda. Esos terrenos se irán adquiriendo poco a poco a medida que vayan siendo necesarios para la continuidad de esta iniciativa.

Cámaras en los campos para evitar actos vandálicos

El alcalde de Vilanova también anunció que se van a instalar luces LED en los campos de As Chans, Corón y Vilanova en las próximas semanas, una actuación que busca conseguir un importante ahorro económico y de energía. No será la única actuación, ya que el Concello tiene previsto cambiar el tapete en esos tres campos debido a que “los campos no han sido bien tratados en alguna ocasión, ya que no se mojaba el césped, e incluso, accedían a las instalaciones personas foráneas que llegaban a realizar actos vandálicos”, explica Durán. Es por ello que en el pliego de condiciones para la colocación del césped artificial se va a incluir una cláusula para “colocar cámaras de seguridad que nos permitan controlar quien realiza estragos en las instalaciones que pagamos todos los vilanoveses”. Si se descubre el culpable “tomaremos todas las medidas sancionadoras para evitar que causen daños en el dinero y la propiedad de los vecinos, que no se piensen que esto es jauja”