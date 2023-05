La candidatura del Partido Popular de A Illa cerró ayer noche filas en torno a su candidato, Matías González Cañón, después de que saliese a la luz que en 2011 fue condenado por maltrato a la que, en aquellos momentos, era su pareja. Respaldado por sus integrantes, González Cañón colgó en las redes sociales del Partido Popular un comunicado en el que arrancaba asegurando ser “víctima de un ataque oportunista” y señalaba a sus rivales políticos como los responsables.

El candidato quería dejar claro que condena cualquier acto de violencia machista. “Me duele que se vuelva a sacar a la luz un tema por el que ya pagué injustamente hace doce años con trabajos comunitarios y con una multa de 80 euros”.

Con el respaldo de la candidatura, aseguró que va "a seguir adelante con este proyecto" y que no dará "un paso atrás”. “Este hecho no solo me hace daño a mi y a mi candidatura, sino también a mi familia”. El comunicado ha recabado muchos apoyos de vecinos en redes sociales.

“Suerte que en este pueblo pequeño nos conocemos todos y sabemos quien es quien; nosotros vamos a continuar con él, con el que queremos representar al nuestro pueblo y a nuestros vecinos a pesar de que intenten manchar mi imagen”, explicó.

González Cañón también quiso dejar claro que lamenta "profundamente que alguna gente utilice el beneficio de ley, en algunos casos, para hacerle daño a otras personas” y volvió a condenar cualquier acto de violencia respaldando “a la gente que, de verdad, sufre casos de violencia de género”.

La noticia de la condena a Matías González sorprendió a la dirección provincial del Partido Popular que desconocía por completo los hechos. Sin embargo, esta reaccionó rápido y le ha exigido a Cañón que abandonase la candidatura del partido en A Illa por tener una condena por unos hechos que chocan frontalmente con los principios del PP y con su código ético, pero el candidato lo ha rechazado.

Desde la formación reconocen que González Cañón no está afiliado al PP y no se le pueden aplicar los estatutos pero la formación se compromete a que "esta persona no pasará a integrar el grupo municipal del Partido Popular en A Illa". Insisten en que "no podemos y tomar de forma unilateral esta decisión ya que el abandono de la candidatura es una decisión estrictamente personal, ya que la condición del candidato, una vez publicadas las listas electorales, solo se puede perder por voluntad propia del mismo".